Президент США Джо Байден официально помиловал своего сына Хантера Байдена. "Ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном - и это неправильно", - говорится в опубликованном вечером в воскресенье, 1 декабря, заявлении главы государства на сайте Белого дома.

По словам Джо Байдена, решение было принято в выходные, после того как семья провела вместе День благодарения. Президент объяснил свое решение так: "Я верю в правовую систему, но я также считаю, что сырая политика заразила этот процесс и привела к судебной ошибке". В годы президентства Байдена его младший сын стал мишенью для республиканцев, уточняет агентство Reuters. Глава Белого дома надеется, что "американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению".

Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в ситуацию из-за юридических проблем своего сына. В сентябре в Белом доме повторили, что американский лидер не намерен помиловать своего сына, напоминает агентство AFP. Президентские полномочия нынешнего главы Белого дома истекают 20 января 2025 года с приходом на его место новоизбранного Дональда Трампа.

Дело против Хантера Байдена

Расследование в отношении 54-летнего Хантера Байдена длится с 2018 года. В 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. В июле того же года стало известно, что сделка со следствием содержит "нестандартные условия" и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После этого Хантер Байден отказался от признания вины.

Обвинения Хантеру Байдену были предъявлены в декабре 2023 года. В обвинительном заключении, подготовленном прокурором Дэвидом Вайсом, утверждается, что Байден-младший с 2016 по 2019 годы не заплатил налоги на сумму не менее 1,4 млн долларов. "Вместо того чтобы платить налоги, обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни", - говорится в документе.

В минувшем июне Байдена-младшего признали виновным по не связанному с этими обвинениями делу о незаконном хранении оружия. Согласно решению присяжных в штате Делавэр, он солгал, будто не употребляет наркотики, когда в 2018 году оформлял покупку револьвера. По этому делу ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.

В сентябре Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения.

Байден-младший утверждает, что избавился от зависимостей

Хантер Байден, юрист, бизнесмен и лоббист, в автобиографии 2021 года написал о своей бывшей алкогольной и наркотической зависимости, которую, как он утверждает, преодолел с 2019 года. Помимо прочего, ранняя смерть от рака его старшего брата Джозефа Робинетта Байдена в 2015 году, как говорится в книге, выбила Хантера Байдена из колеи.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !