В Тернополе при попадании российского беспилотника в жилой дом погиб один человек, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Негода.

Дрон попал в верхний этаж дома в одном из микрорайонов Тернополя, уточнил глава города Сергей Надал. После попадания начался пожар, огонь охватил квартиры на пятом этаже, а также частично на третьем и четвертом.

По словам Надала, есть раненые, в том числе — тяжело. Их количество пока неизвестно.

Российские войска также атаковали беспилотниками другие регионы Украины. В Киевской области, по данным военной администрации, воздушная тревога ночью длилась 4,5 часа. Силы ПВО, по предварительным данным, уничтожили около 20 дронов, сообщил глава администрации Сергей Попко. Разрушений и пострадавших, по его словам, нет.

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