Польша продолжает поставки нефти в Германию, несмотря на произошедшую накануне утечку топлива из нефтепровода "Дружба", сообщил национальный трубопроводный оператор PERN.

Утечку обнаружила утром 1 декабря Государственная пожарная служба недалеко от города Пневы на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии.

Перекачка нефти на поврежденной линии была прекращена, поставки продолжаются по второй линии. На месте аварии проводятся ремонтные работы: после подготовки и вытеснения сырья негерметичный участок заменят новым.

Причины инцидента будут расследованы внутренним комитетом в PERN. В компании заявили, что рассматривают все возможные версии повреждения трубопровода — от технической поломки до диверсии.

"Дружба" — крупнейший российский трубопровод, по которому нефть поступает в Европу. В белорусском Мозыре он разделяется: южная ветвь идет в Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, северная — в Польшу и ФРГ. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций Евросоюза, по южной она продолжается.

Авария произошла на северной ветке "Дружбы". По ней с февраля 2023 года идет казахстанская нефть на НПЗ в немецком городе Шведт. Мощность прокачки составляет 2 млн баррелей в сутки.

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