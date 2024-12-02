"Зима уже не за горами, поэтому будет и зимнее снаряжение, а также ручное оружие и согревающие устройства", — заявил представитель ведомства всего через несколько часов после того, как канцлер Олаф Шольц заявил о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро.