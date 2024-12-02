Olafs Šolcs un Volodimirs Zelenskis
Fоtо: Zuma Press/Scanpix/LETA

Немецкая военная помощь, которая будет предоставлена ​​Украине в декабре, включает системы ПВО IRIS-T, танки Leopard и беспилотники, заявил представитель министерства обороны страны.

"Зима уже не за горами, поэтому будет и зимнее снаряжение, а также ручное оружие и согревающие устройства", — заявил представитель ведомства всего через несколько часов после того, как канцлер Олаф Шольц заявил о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро.

В Киеве Шольц вместе с лидером Украины Владимиром Зеленским посетили импровизированный мемориал памяти украинским и иностранным бойцам на Майдане Независимости, а также посетил госпиталь с ранеными бойцами.

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