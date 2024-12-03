Текстовые сообщения от украинских солдат, воюющих в Курской области, рисуют мрачную картину: они недопонимают, каковы цели этой битвы, начавшейся четыре месяца назад, и боятся, что они ее проигрывают.

Настроение у них мрачное, даже злое.

"Положение с каждым днем становится все хуже".

"Мы не видим, в чем цель. Наша земля — не здесь".

Мы связались в телеграме с несколькими украинскими солдатами, которые воюют в Курской области. Один из них недавно вернулся оттуда. Мы договорились, что не будем называть их настоящие имена.

Они рассказывают о тяжелых погодных условиях, о хроническом недосыпании из-за постоянных российских бомбардировок, в том числе наводящими ужас 3000-килограммовыми планирующими бомбами.

При этом они отступают: россияне постепенно отвоевывают территорию.

"Эта тенденция продолжится, — написал Павло 26 ноября. — Это просто вопрос времени".

Павло рассказывает о страшной усталости, об отсутствии ротации и о том, что к ним присылают новые части, которые состоят в основном из немолодых солдат и перебрасываются напрямую, без отдыха или почти без отдыха, с других участков фронта.

Жалобы солдат — на командиров, на их приказы, на нехватку оружия — это вполне обычное дело. В трудной ситуации солдаты всегда жалуются. Противник давит, зима наступила — было бы странно ожидать от солдат оптимистичных речей.

Но текстовые сообщения, которые получали мы, были почти сплошь мрачными, и это заставляет предположить, что с мотивацией у украинских солдат появились проблемы.

Некоторые сомневаются, что операция в Курской области на самом деле помогает достичь одной из изначальных целей — оттянуть российские силы с восточного фронта.

Теперь, как они утверждают, им приказано удерживать этот клочок российской территории до конца января, пока в Белый дом не въедет новый президент США, Дональд Трамп.

"Главная наша задача — удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров, — написал Павло. — Чтобы потом обменять ее на что-нибудь. Никто не знает, на что".

В конце ноября президент Зеленский намекнул, что смены администрации США ждут обе стороны.

"Я уверен, что он [Путин] хочет выдавить нас до 20 января. Ему очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию. Но он не контролирует ситуацию", — сказал Зеленский.

Чтобы помочь Украине отбивать атаки россиян в Курской области, США, Британия и Франция разрешили ВСУ бить своими ракетами по целям в глубине территории России.

Настроение солдатам на фронте это, похоже, не особо подняло.

"Никто же не сидит в холодном окопе и не молится на ракеты, — говорит Павло. — Мы живем и воюем здесь и сейчас. А ракеты летают где-то в других местах".

Возможно, ракетами ATACMS и Storm Shadow удается наносить мощные удары по тыловым командным пунктам и складам боеприпасов. Но от солдат на фронте все это далеко.

"Мы не говорим о ракетах, — написал Мирослав. — Мы в бункерах говорим о семьях, о ротации. О простых вещах".

Россия медленно, но неуклонно наступает на востоке, и тем более важной для Украины выглядит задача удержать территорию в Курской области.

Только в октябре Россия, по оценкам наблюдателей, смогла захватить 500 кв. км. украинской территории. В Курской же области Украина потеряла около 40% той территории, что быстро заняла в августе, в начале операции.

"Вопрос не в том, чтобы захватить, а в том, чтобы удержать. И тут нам приходится трудновато", — говорит Вадим.

Он считает, что, несмотря на потери, удержание плацдарма в Курской области все же остается важной операцией.

"Она смогла отвлечь какие-то силы из Запорожской и Харьковской областей", — говорит Вадим.

Но некоторые из тех солдат, с которыми мы говорили, считают, что они воюют не там, где надо, что им надо было бы быть на восточном фронте, а не оккупировать часть российской территории.

"Наше место — там [на востоке Украины], а не на чужой земле. Не нужны нам эти курские леса, в которых мы потеряли столько побратимов", — считает Павло.

Неуловимые корейцы

Украина и союзники уже давно заявляют, что в Курскую область на помощь россиянам переброшены 10 тысяч или даже больше солдат из Северной Кореи, но украинские солдаты, с которыми мы контактировали, их там еще не видели.

"Я не видел корейцев и не слышал о них, живых или мертвых", — ответил нам Вадим.

Правда, украинская разведка неделю назад опубликовала аудиозапись, которая, как утверждают разведчики, является перехватом радиопереговоров северокорейских военных в Курской области.

По словам наших собеседников, украинских солдат, им обещаны награды — дополнительные дроны или отпуск — за взятие в плен северокорейского военного, желательно с документами.

"Очень трудно найти корейца в темном курском лесу. Особенно если его там нет", — саркастически замечает Павло.

Ветераны прежних безнадежных операций украинской армии видят сходство между ними и тем, что происходит в Курской области.

С октября 2023 года и до июля этого года украинцы держали узкий плацдарм в Крынках, на левом берегу Днепра в 40 километрах от Херсона.

Поначалу Крынки рассматривались как плацдарм для возможного наступления вглубь захваченной россиянами территории, но в конце концов он был потерян. Его удержание очень дорого обошлось украинцам: потери убитыми и пропавшими без вести составили, вероятно, 1000 человек.

Некоторые в итоге решили, что это был пиар-ход, попытка отвлечь внимание от отсутствия успехов на других участках фронта. И они опасаются, что нечто подобное происходит и в Курской области.

"Идея хорошая, но исполнение плохое. Есть медиа-эффект, но нет военного результата", — считает Мирослав, морской офицер, который воевал и в Крынках, и теперь в Курской области.

Украинские военные аналитики настаивают, что, несмотря на все трудности, Курская операция продолжает играть важную роль.

"Это единственная зона, где мы удерживаем инициативу", — сказал Би-би-си Сергей Кузан директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он признает, что украинские части там воюют в невероятно сложных условиях, но в то же время Россия, по его словам, тратит огромные ресурсы на то, чтобы их вытеснить — ресурсы, которые она с удовольствием применила бы в других местах.

"Чем дольше мы сможем удерживать курский фронт — с адекватным вооружением, артиллерией, хаймарсами и, конечно, с дальнобойным оружием, чтобы бить по их тылам — тем лучше", — считает Кузан.

Высшее командование в Киеве тоже по-прежнему считает, что Курская операция приносит военные и политические плоды.

"Эта ситуация раздражает Путина. Он несет там тяжелые потери", — сказал недавно один из украинских военачальников в беседе на условиях анонимности.

На вопрос, сколько еще украинские войска смогут продержаться в Курской области, он дал простой ответ: "Столько, сколько будет оправданно с военной точки зрения".

При участии Анастасии Левченко

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