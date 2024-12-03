Наступление боевиков из сирийской суннитской радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) и отрядов оппозиционной Сирийской национальной армии (СНС) на войска президента Башара Асада и курдские подразделения на северо-востоке страны положило конец четырехлетнему периоду относительного затишья в гражданской войне в Сирии. О том, кто и с кем сейчас воюет в этой стране, кто поддерживает противоборствующие стороны, и почему боевые действия начались именно в этот момент - у DW.

Что произошло в последние дни в Сирии?

В среду, 27 ноября, исламистская "Хайят Тахрир аш-Шам" начала внезапную атаку на правительственные войска Сирии. В пятницу протурецким повстанцам под руководством ХТШ удалось захватить Алеппо, второй по величине город страны, а также десятки окрестных деревень. Согласно сообщениям, следующей их целью является захват города Хама.

Нанар Хавач, старший аналитик по Сирии в Международной кризисной группе (ICG), независимой организации, занимающейся предотвращением войн, предупреждает, что история может повториться. После того как в 2011 году часть населения Сирии начала выступать за демократические перемены и против правления Асада, продемократические силы поначалу успешно боролись с правительственными войсками.

Однако в 2015 году ситуация изменилась. После того как союзники Сирии - Россия и Иран - усилили поддержку армии Башара Асада, ей удалось остановить наступление повстанцев в Хаме. В последующие годы многочисленные авиаудары по противникам Асада помогли его войскам восстановить контроль над примерно 75% территории страны.

"В воскресенье, 1 декабря, в Хаму прибыло мощное подкрепление правительственных сил, и они начали теснить ХТШ на север, отвоевывая некоторые города и деревни", - сообщил Хавач в интервью DW. Он предполагает, что крупное контрнаступление вот-вот начнется, и следующая фаза "сирийской гражданской войны высокой интенсивности повторится в ближайшие пару недель и месяцев".

Кто сейчас участвует в боевых действиях в Сирии?

Главной оппозиционной силой являются протурецкие исламисты из "Хайят Тахрир аш-Шам", которая ранее вышла из состава "Джебхат ан-Нусры" - сирийского филиала "Аль-Каиды". В 2018 году США внесли ХТШ в список террористических организаций. По мнению экспертов, она придерживается салафитско-джихадистской идеологии.

Боевики ХТШ контролируют северо-восточный регион Сирии Идлиб, который превратился в последний бастион оппозиции в стране. Здесь живут около 4 миллионов внутренне перемещенных сирийских беженцев.

Однако в ходе нынешнего наступления повстанцы, возглавляемые ХТШ, пытаются не только вернуть контроль над районами, которые удерживают правительственные войска. Поддерживаемые Турцией группировки Сирийской национальной армии (СНС) параллельно начали операцию "Рассвет свободы", направленную против курдского большинства на северо-востоке страны. Турция, которая граничит с Сирией и поддерживает политическую и вооруженную оппозицию, противостоящую Башару Асаду, регулярно атакует Рожаву, самопровозглашенную автономию курдов на северо-востоке Сирии, и контролирующие этот регион Сирийские демократические силы (SDF). Анкара считает SDF террористической организацией.

Почему боевые действия в Сирии возобновились именно сейчас?

"Не случайно протурецкие исламистские повстанцы в Сирии начали наступление сразу после достижения перемирия между Израилем и "Хезболлах", - заявил в интервью DW Лоренцо Тромбетта, аналитик по Ближнему Востоку и консультант агентств ООН.

Шиитская "Хезболлах", финансируемая, оснащаемая и обучаемая Ираном и признанная несколькими странами, включая США и Германию, террористической организацией (Евросоюз таковой считает вооруженное крыло "Хезболлах"), сейчас ослаблена в результате продолжавшихся более года боевых действий с Израилем в Ливане. Кроме того, военная мощь Ирана была недавно ослаблена после авиаудара Израиля, который также усилил атаки на иранские базы в Сирии и перерезал пути снабжения между Ливаном и Сирией. А другой ключевой союзник Асада - Россия - занята войной с Украиной.

Кто и почему поддерживает Башара Асада?

Тем не менее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам на этой неделе, что Москва "конечно же, продолжает поддерживать Башара Асада", добавив, что Россия выработает "позицию по поводу того, что необходимо для стабилизации ситуации" в Сирии.

С точки зрения российского президента Владимира Путина, поддержка Башара Асада, вероятно, имеет ряд преимуществ: она является альтернативой критики Асада со стороны Запада и может укрепить стратегическое влияние РФ в регионе. Кроме того, российские военные и наемники смогли получить в Сирии боевой опыт, который потом пригодился им в войне с Украиной. Поддержка алавита Асада, скорее всего, также облегчит РФ сближение с Ираном, который стал значимым союзником для Москвы.

Для Тегерана режим Асада - важный партнер в так называемой "шиитской оси сопротивления", куда помимо Ирана входят ливанская "Хезболлах" и йеменские повстанцы-хуситы . Все они считают своими главными врагами США и Израиль. Как и Кремль, президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре заверил Башара Асада в том, что окажет ему всю необходимую поддержку для подавления восстания.

В понедельник, 2 декабря, базирующийся в Лондоне оппозиционный Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщил, что около 200 бойцов под иранским командованием въехали в Сирию на пикапах, чтобы поддержать правительственные силы под Алеппо.

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