Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночном обращении к нации объявил в республике "чрезвычайное военное положение", сообщает телеканал CNN. По словам главы государства, это необходимо для защиты страны от "коммунистических сил".

"Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы, […] я объявляю чрезвычайное военное положение", — заявил Юн.

Как пишет агентство Associated Press, глава государства обвинил представителей оппозиции, которая сейчас контролирует южнокорейский парламент, в симпатиях к КНДР и препятствовании работе правительства.

Ранее Юн отклонил призывы оппозиции расследовать скандалы вокруг первой леди и высокопоставленных чиновников. Рейтинг главы государства в последние месяцы заметно снизился. Консервативная Народная партия, к которой принадлежит Юн, и оппозиционная Демократическая партия уже несколько недель не могут согласовать бюджет страны на следующий год.

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