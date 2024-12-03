Российские военные корабли покинули базу в сирийском Тартусе

Российскую базу ВМФ в сирийском Тартусе покинули все военные корабли. Судя по спутниковым снимкам компании Planet Labs, которые изучила Русская служба Би-би-си, еще два дня назад они там находились.

Официально этот объект называется пунктом материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии — российские военные настаивают на том, что он не является полноценной военной базой.

Обычно военные корабли швартуются у большого пирса, ближайшего к выходу из бухты.

На спутниковом снимке от 3 декабря видно, что у причала нет ни одного крупного корабля.

За два дня до этого, 1 декабря, у причала были замечены три военных корабля. Они отличаются от гражданских судов серым цветом и обводами — они более узкие.

Ранее о том, что российские корабли покидают Тартус, написал военный OSINT-аналитик H. I. Sutton. Его анализ был опубликован в сетевом издании Naval News.

"Одно из судов [базировавшееся в Тартусе], вспомогательное судно "Ельня", было замечено покидающим Тартус утром 2 декабря 2024 года, и есть информация, что некоторые или все другие плавсредства также покинули город", — написал он.

О том, что "Ельня" уходит из Тартуса, написал и военно-аналитический блог Droxford Maritime.

Как сообщало в сентябре Минобороны России, в состав российской ударной группировки в Средиземном море на тот момент входили фрегат "Адмирал Григорович", корвет "Меркурий", "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и дизель-электрическая подводная лодка "Уфа".

Судя по силуэтам и размерам, 1 декабря у причала базы в Тартусе могли быть были пришвартованы "Григорович", "Меркурий" и "Горшков".

Важный объект

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии важен, прежде всего, тем, что это единственный российский военно-морской объект в Средиземном море.

Его ценность увеличилась в 2022 году после начала российского вторжения в Украину.

Теперь российский военно-морской флот не может направлять свои корабли в Черное море, поскольку Турция из-за войны перекрыла проливы для военных кораблей.

Еще одним важным объектом является военно-воздушная база Хмеймим.

Военные эксперты отмечают, что вывод кораблей и судов обеспечения из Тартуса может означать, что российское командование не уверено в возможности обеспечить их безопасность.

С другой стороны, на спутниковом снимке Planet Labs за 29 ноября, который также изучила Русская служба Би-би-си, заметно, что возле пирса, который используют российские военные моряки, пришвартован один военный корабль.

То есть еще два зашли на базу между 29 ноября и 1 декабря, прежде чем покинуть ее к третьему числу.

В последнюю неделю в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война, обострилась обстановка: коалиция оппозиционных сил активизировала боевые действия, застав правительство врасплох.

Повстанцы захватили большую часть города Алеппо. Кроме того, они двинулись в сторону города Хама, но остановились, не дойдя до него.

Численность российского воинского контингента на территории Сирии осенью 2024 года составляла до 7,5 тыс. человек.

В основном это обслуживающий персонал военных в Хмеймиме и Тартусе, а также бывшие вагнеровцы, подписавшие контракт с российским Министерством обороны.

Среди них также много военных полицейских и значительное число военных советников.

Многие военные задействованы для охраны военных объектов, однако размеры и возможности частей, охраняющих базы, неизвестны.

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