В Южной Корее отменили военное положение. Оно действовало шесть часов

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился отменить чрезвычайное военное положение в стране, введенное за шесть часов до этого. Ранее за отмену военного положения проголосовало Национальное собрание страны.

"Национальное собрание потребовало отменить чрезвычайное положение, и мы отозвали военных, которые были задействованы в операциях по введению военного положения. Мы примем требование Национального собрания и отменим военное положение на заседании кабинета министров", — сказал Юн Сок Ёль в телеобращении.

После этого кабинет министров собрался и проголосовал за отмену военного положения, сообщает Yonhap. Военные вернулись в свои части.

В предыдущем обращении, которое транслировалось поздно вечером во вторник по местному времени, президент назвал введение военного положения необходимой мерой для защиты конституционного порядка от "коммунистических сил" и угроз, исходящих от КНДР.

По словам президента, угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных "антигосударственных элементов", которые необходимо искоренить. Президент не уточнил, что именно за угрозы исходят со стороны Севера, но обе страны технически до сих пор находятся в состоянии войны.

На сайте телеканала YTN был опубликован текст обращения президента к нации, в котором он обвиняет оппозицию в том, что она парализует работу государства, пытаясь устроить импичмент ключевым правительственным фигурам и чиновникам. По его словам, с момента начала работы нового правительства (выборы прошли весной этого года) Национальное собрание пригрозило импичментом 22 государственным служащим, в том числе нескольким прокурорам, министру внутренних дел и министру обороны.

"Это явный антигосударственный акт, который попирает конституционный порядок свободной республики Корея и разрушает легитимные государственные институты, установленные Конституцией и законами, пытаясь спровоцировать гражданскую войну", — заявил Юн Сок Ёль. По его словам, это беспрецедентно и для любой страны в мире, и для Южной Кореи.

"Наше Национальное собрание стало логовом преступных групп и пытается парализовать судебно-административную систему страны и свергнуть систему либеральной демократии через законодательную диктатуру", — сказал он в обращении к нации.

И правящая партия, и оппозиция не согласились с введением военного положения. Лидер южнокорейской Демократической партии, которая имеет большинство в парламенте, Ли Дже Мён назвал его противоречащим Конституции, а глава президентской партии "Сила народа" Хан Дон Хун назвал его незаконным и пообещал заблокировать.

В указе генерала Пака Ана Су, ответственного за соблюдение военного положения, запрещалась вся политическая деятельность, в том числе работа парламента, местных советов, политических партий и ассоциаций, а также митинги, демонстрации и забастовки.

В соответствии с указом, СМИ переходили под контроль военного командования, в связи с этим было запрещено "распространение фейковых новостей, манипуляция общественного мнения и ложная пропаганда". Нарушители указа могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыскам без ордера и подвергнуты наказанию, говорилось в указе.

В последний раз военное положение в Южной Корее вводилось в 1979 году после убийства тогдашнего диктатора Пак Чон Хи.

Что происходило возле парламента

После того как президент Южной Кореи сообщил о введении военного положения, у здания Национального собрания страны начали собираться люди. У входа в здание также выстроились полицейские. На крыше здания были замечены военные вертолеты.

Лидер Демократической партии призвал всех ее членов собраться в парламенте. Об этом Би-би-си также сообщил депутат партии Хон Ки Вон.

Как заявил Хон, после того как спикер парламента У Вон Сик прибудет в Национальное собрание, он призовет к голосованию по вопросу отмены военного положения.

Тем временем южнокорейское агентство Yonhap показывало в прямом эфире, как вокруг парламента постепенно собиралась толпа, но в здание пропускали только членов Национального собрания и других сотрудников, а также журналистов.

В итоге 190 из 300 депутатов (те, кто смог попасть в зал заседаний) проголосовали за решение об отмене военного положения.

Военные, которые также пытались проникнуть в здание Национального собрания (СМИ писали, что некоторым удалось это сделать), как сообщалось, после голосования начали покидать территорию.

Корреспондент Би-би-си в Сеуле Джейк Квон сообщал, что протестующие возле здания парламента скандировали "Нет военному положению", "Свергнем диктатуру" и "Откройте ворота".

Также поступали сообщения о столкновениях между полицией и протестующими у главного входа в здание парламента.

Согласно Конституции Южной Кореи, военное положение должно быть отменено, когда этого требует большинство в парламенте. Военные на протяжении ночи заявляли, что будут соблюдать приказ, пока президент его не отменит.

New York Times сообщала, что ночью толпа у Национального собрания становилась все больше, а лозунги отставки президента звучали все громче.

Новость о согласии президента отменить военное положение собравшиеся возле парламента встретили ликованием.

"Военные должны слушать нас, а не президента"

Редко когда удается поговорить с депутатом парламента в 2 часа ночи, но корреспонденту программы Newshour Всемирной службы Би-би-си Тиму Фрэнксу это удалось.

Хон Ки Вон — член Национального собрания Южной Кореи от оппозиционной Демократической партии.

Он рассказал, что спал, когда президент поздно ночью объявил военное положение. Жена Хона разбудила его, чтобы сообщить эту новость. Хон говорит, что сначала не мог поверить, но затем помчался в парламент.

Когда он добрался туда, полиция уже заблокировала вход. Он сказал собравшимся там протестующим, кто он, и они помогли ему перелезть через ограждение.

По его словам, в зале заседаний царило единство, и даже члены президентской партии не могли поверить в происходящее.

"Демократия здесь сильна, — говорит Хон. — Военные должны слушать нас, Конституцию, а не президента".

Причины политического кризиса

На парламентских выборах, которые прошли в Южной Корее весной этого года, 192 из 300 мест в Национальном собрании получила Демократическая партия.

В результате сокрушительного поражения, которое партия президента "Сила народа" потерпела на выборах, в отставку ушли лидер этой партии Хан Дон Хун и премьер-министр страны Хан Док Су.

СМИ писали, что голосование на выборах весной можно было рассматривать как промежуточный референдум по вопросу о доверии президенту Юн Сок Ёле, которому остается еще три года пребывания у власти.

В итоге после выборов "Демократическая партия" обвинила администрацию Юна в некомпетентности, а глава "Корейской инновационной партии" и бывший министр юстиции Чо Гук пообещал превратить президента "сначала в хромую утку, потом в дохлую". В свою очередь президент обвиняет парламент в том, что ему не дают продвигать свои инициативы.

Корреспондент Би-би-си в Сеуле Джейк Квон напоминает, что президент не смог принять нужные ему законы, вместо этого ему пришлось накладывать вето на любые законы, принимаемые оппозицией.

Например, на этой неделе Демократическая партия сократила предложенный правительством и партией президента бюджет, однако на него Юн Сок Ёль наложить вето не может.

Жена Юна Ким Гон Хи в 2023 году попала в скандал из-за появления на публике с роскошной сумочкой от Dior, которую она, возможно, получила в подарок, хотя закон запрещает политикам и их супругам принимать дорогие подарки. Юну пришлось извиниться за свою жену.

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