Проект закона об "иностранных агентах" во вторник внесли в сербский парламент депутаты из проправительственного Движения социалистов, лидером которого является вице-премьер Александар Вулин.

Как уточняет газета "Коммерсант", из документа следует, что "все финансируемые из иностранных источников организации и лица, занимающиеся политикой, будут подлежать регистрации, их обяжут указывать в каждой публикации свой статус иноагента".

За нарушение закона предусмотрены запрет на определенные виды деятельности, уголовное наказание или штраф от 5 тысяч до 2 млн динаров (от 40 до 17 тысяч евро).

Вулин курирует в правительстве Сербии взаимодействие со странами БРИКС. При этом он регулярно бывает в России. С 2023 года в отношении него действуют санкции США, принятые за "содействие деятельности России на Балканах".

В интервью телеканалу TV Pink Вулин заявил, что разработанный его движением законопроект является аналогом американского закона о регистрации иноагентов (FARA), "который запрещает финансирование НКО из-за рубежа". Между тем оппозиция считает, что он больше похож на российский или грузинский законы об "иноагентах".

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