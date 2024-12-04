Брюссель рассматривает введение дополнительных налогов и сборов на товары из азиатских интернет-магазинов Shein и Temu, которые в значительной степени обходят таможенные правила и стандарты безопасности ЕС. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, в число возможных мер, которые изучает Евросоюз, входит введение дополнительного налога на доходы от электронной коммерции, а также административного сбора за отправку каждой посылки независимости от стоимости заказа.

Законодатели обеспокоены тем, что европейским производителям, вынужденным соблюдать стандарты ЕС и из-за этого нести более высокие производственные затраты, становится все сложнее конкурировать с азиатскими маркетплейсами, у которых нет схожих обязательств. По данным Еврокомиссии, в этом году в Евросоюз поступит около 4 млрд небольших посылок с заказами (почти втрое больше, чем двумя годами ранее).

Более того, посылки стоимостью меньше 150 евро не облагают пошлиной и подлежат лишь выборочным проверкам, что может привести к попаданию на европейский рынок опасных товаров (например, детских игрушек, косметики, электроники и одежды). Органы безопасности, пишет FT, уже выявили рост таких заказов, поступающих в Европу — в 2023 году их число выросло вдвое по сравнению с показателями предыдущего года.

Еврокомиссия вслед за США уже предложила отменить беспошлинный порог, однако этот шаг может критически увеличить нагрузку на таможенные службы. По данным FT, амстердамский аэропорт Скипхол и порт Роттердама, куда приходят многие такие грузы, уже сейчас обрабатывают около 3,5 млн посылок ежедневно (или 40 посылок каждую секунду).

Административный сбор за каждый заказ планируется ввести для любых интернет-магазинов, осуществляющих доставку из-за пределов блока. Таким образом гораздо меньше азиатских конкурентов пострадает американский Amazon, который обычно использует базирующихся в ЕС продавцов.

Из документа Еврокомиссии, с которым ознакомилась FT, следует, что Брюссель надеется подготовить соответствующее законодательное предложение к февралю. Оно потребуется согласия всех 27 стран Евросоюза.

Представители азиатских маркетплейсов отреагировали на инициативу сдержанно. "Мы поддерживаем изменения, которые приносят пользу потребителям. Мы считаем, что справедливая политика не повлияет на динамику конкурентного бизнеса", — заявили в Temu. Представитель Shein отметил, что компания "полностью поддерживает реформы, которые приносят пользу европейским потребителям и обеспечивают прозрачную конкуренцию на равных условиях".

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