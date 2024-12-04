Популяция волков в Европе за последние десятилетия выросла почти в два раза. Все чаще и чаще этих хищников замечают в странах, где их не видели больше ста лет. В марте 2025 года вид Canis lupus перейдет из статуса "строго охраняемого" в "охраняемого" — и на волков в Евросоюзе можно будет охотиться.

Комитет Бернской конвенции об охране дикой природы одобрил предложение Евросоюза об изменении охранного статуса волков на заседании 3 декабря. Через три месяца решение вступит в силу, если только как минимум треть стран, подписавших конвенцию, не опротестует его. Хотя комитет — это орган Совета Европы, Бернская конвенция имеет международный статус, под ней подписались 50 стран в Европе и Африке.

Это не первый раз, когда в Европе рассматривалось подобное предложение. Так, в 2022 году Швейцария уже предлагала снизить охранный статус волков, но тогда эта идея была отвергнута.

Формально принятое предложение означает, что вид Canis lupus перейдет из Приложения № 2 к конвенции (строго охраняемые представители фауны) в Приложение № 3 (охраняемые представители флоры и фауны). Строгая охрана означает, что на животных нельзя охотиться. Кроме того, их нельзя ловить и держать вне дикой природы, а места, в которых они занимаются размножением, нельзя повреждать и уничтожать.

Волков можно убивать только в том случае, если они представляют серьезную угрозу человеку, скоту, земледелию или общественному здоровью, и иного варианта решения проблемы нет. При этом выживание волков как вида не должно быть подвергнуто риску.

Снижение статуса охраны не означает начала свободной охоты на волков, они все равно останутся охраняемым видом. Это означает, что любая человеческая деятельность в отношении волков должна будет регулироваться, чтобы они не оказались вновь на грани вымирания. Например, охота может быть разрешена только в определенный сезон.

Поводом для снижения охранного статуса волков стал значительный рост их популяции в последние годы. К 2023 году в Евросоюзе было порядка 20 тысяч волков, при этом в большинстве стран год от года наблюдается рост популяции. В 2016 году в ЕС было около 14 300 волков. Свои популяции стали появляться в некоторых странах, где этих животных не видели больше сотни лет.

В Нидерландах, например, последний волк был убит в 1868 году — и только в 2015-м хищник вновь был замечен в этой стране. В 2019 году в национальном парке Велюве впервые за почти 150 лет родились волчата. В Бельгию волки вернулись после почти столетнего отсутствия в 2017 году. В Германии волки вновь появились в 1996-м, к 2023 году в стране насчитывалось около 160 стай, в каждой из которых — 8-12 животных.

За изменение охранного статуса волков, в первую очередь, выступают фермеры, опасающиеся за свой скот, хотя всего 0,065% от всех овец и коз Евросоюза каждый год становятся жертвами волков. Представляют хищники угрозу, впрочем, и для собак, которые охраняют домашний скот. Но на людей волки не нападают: за последние 40 лет в Евросоюзе не было ни одной смерти человека, которую можно было бы однозначно связать с атакой хищника.

Организации по защите животных выступали против снижения охранного статуса волков. Всемирный фонд дикой природы (WWF) выразил разочарование решением Евросоюза и заявил, что оно основывается не на научных данных, а на личной мотивации — в 2022 году волк убил пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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