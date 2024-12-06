Франция без правительства. Как это случилось и к чему приведет

Во Франции в самом разгаре политический кризис. Премьер-министр Мишель Барнье, который провел на своем посту меньше трех месяцев, уходит, депутаты Национального собрания объявили ему вотум недоверия. В чем причина этого кризиса и как Франция собирается из него выходить — отвечаем на главные вопросы.

Что произошло?

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Барнье и его кабинет теперь должны уйти в отставку.

В понедельник Мишель Барнье, который так и не смог провести через парламент законопроект о бюджете социального страхования, применил статью 49.3 Конституции. По этой норме правительство может принять закон, игнорируя Национальное собрание. Но там же есть важная оговорка: у депутатов в таком случае есть возможность проголосовать за вотум недоверия правительству.

Депутаты в итоге воспользовались этой нормой и объявили вотум недоверия кабинету Барнье, за это решение проголосовал 331 депутат при необходимом минимуме в 289 голосов. При этом против Барнье выступили и левые, и ультраправые.

В четверг Барнье прибыл в Елисейский дворец, затем переговоры с Макроном о будущем премьер-министре должны провести председатели обеих палат Национального собрания. На 20 часов по парижскому времени Елисейский дворец анонсировал обращение Макрона к нации.

Как Барнье стал премьер-министром?

Политический кризис начался не вчера. В июне ультраправое "Национальное объединение" одержало убедительную победу на французских выборах в Европарламент, опередив пропрезидентское "Возрождение".

После этого Эммануэль Макрон поспешил распустить Национальное собрание и объявить досрочные парламентские выборы. Как писал тогда корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд, Макрон надеялся на быстрый реванш, рассчитывая на благоприятный фон, который мог бы отвлечь избирателей от политики — чемпионат Европы по футболу и Олимпиаду.

Реванша не получилось. В первом туре выборов снова лидировало "Национальное объединение", основатель партии Марин Ле Пен уже праздновала победу. Ультраправые шли на первом месте, а партия Макрона скатилась на третью позицию, пропустив вперед левую коалицию "Новый народный фронт", сколоченную наспех из ультралевой "Непокоренной Франции" и социалистов.

Ко второму туру Макрон договорился с "Новым народным фронтом" о единой тактике, чтобы любой ценой остановить ультраправых. Партии решили снимать кандидатов в пользу друг друга в тех округах, где у других кандидатов было больше шансов победить представителя "Национального объединения". Тактика сработала: вместо триумфа ультраправых ждало разочарование.

В итоге ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов. Левый блок обеспечил себе 190 мест, альянс Макрона — 160, "Национальное объединение" — 140. Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон был уверен, что правительство возглавит представитель его партии или в крайнем случае социалист.

Однако Макрон бросил своих временных союзников и назначил премьер-министром ветерана французской политики Мишеля Барнье, рассчитывая, что его кандидатура будет наименее раздражающей для депутатов. В итоге Национальное собрание приняло кандидатуру, в стране сформировалось правительство меньшинства.

Кто стоит за вотумом недоверия премьер-министру?

Решения Макрона и Барнье привели к созданию удивительной коалиции в Национальном собрании: ультраправое "Национальное объединение" договорилось об общем плане действий со своими злейшими врагами из ультралевой "Непокоренной Франции". "Обстоятельства вынуждают нас голосовать с крайне левыми […] Мы просто используем это как инструмент, чтобы остановить этот токсичный бюджет", — заявила Марин Ле Пен.

План Макрона провалился: правительство Барнье не продержалось и трех месяцев, а бюджет на 2025 год так и не принят, что поставило Францию на грань не только политического, но и экономического кризиса.

Макрону удалось невозможное — сплотить против себя ультралевых и ультраправых, его поддерживают сейчас только пропрезидентское "Возрождение" и часть партии "Республиканцы". Но этого недостаточно для одобрения кандидатуры следующего премьер-министра.

Кто станет новым премьер-министром?

"Два блока, составляющие оппозицию, всегда смогут свергнуть блок, формирующий правительство", — констатирует парижский корреспондент Би-би-си Хью Скофилд. Если депутаты объявили вотум недоверия нейтральному и склонному к компромиссам Барнье, то у любого его возможного преемника еще меньше шансов получить одобрение Национального собрания.

Глава фракции "Непокоренной Франции" в Национальной ассамблее Матильда Пано уже заявила, что кандидатура любого премьер-министра будет отвергнута, если он не будет из этой партии.

Но пока Макрон даже не рассматривает такой вариант. К тому же в таком случае стоит ждать появления другого альянса недовольных депутатов: пропрезидентской партии и ультраправых. Поэтому главная цель президента — найти лояльного Елисейскому дворцу политика, который к тому же устраивал бы "Национальное объединение".

Французские СМИ называют трех возможных кандидатов.

Прежде всего это действующий глава оборонного ведомства Себастьян Лекорню. Это давний соратник Макрона, единственный министр, сохранивший свой пост с 2017 года. Он вызывает наименьшее раздражение у ультраправого "Национального объединения", и его кандидатура, возможно, не будет отринута депутатами сразу. Впрочем, сам Лекорню заявил, что "не считает себя кандидатом куда бы то ни было".

Второй претендент — Франсуа Байру, ровесник Барнье, сторонник Макрона и лидер центристской партии "Демократическое движение". Его кандидатура, опять же, приемлема для ультраправых.

Главный недостаток Байру — возможный судебный процесс по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников в Европарламент. Байру был фигурантом этого громкого скандала, но избежал наказания. Однако расследование еще не завершено.

Третье имя в этом списке — министр внутренних дел Брюно Ретайо, яростный противник нелегальной миграции. Его кандидатура наверняка устроит "Национальное объединение", но многие умеренные депутаты от партии Макрона считают Ретайо чересчур радикальным политиком, почти ультраправым. Поэтому шансов возглавить правительство у него, скорее всего, меньше, чем у других компромиссных фигур.

Наконец, есть политики, которые сами просятся на пост премьера — например, Сеголен Руаяль, которая заявила в своих соцсетях, что направила соответствующее предложение в Елисейский дворец. В прошлом с ней связывала надежды Социалистическая партия. Но президентские выборы 2007 года Руаяль провалила, а крах партии, который последовал за этим, связывают чаще всего с ней и с ее бывшим мужем, экс-президентом Франсуа Олландом. Последний ее официальный пост в правительстве — посол по делам Арктики и Антарктики.

Почему Макрон торопится с кандидатурой нового премьера?

В среду Макрон заявил, что решение о премьер-министре будет принято за 24 часа. Главная причина такой спешки — торжественная церемония открытия собора Нотр-Дам, восстановленного после пожара. Она намечена на 7 декабря, среди гостей будет и избранный президент США Дональд Трамп. "Он не хочет показываться Трампу без правительства в эти выходные. Это вопрос престижа для Франции", — цитирует французский канал BFMTV собеседника, близкого к главе государства.

Но главная проблема — это бюджет на 2025 год, который нужно срочно принимать. Вместе с правительством Барнье испарится и налоговая реформа, на которой так настаивала исполнительная власть. Пока же на 2025 год у Франции нет никакого бюджета, ни плохого, ни хорошего.

Что будет дальше?

Если кризис затянется, Франция будет жить с бюджетом 2024 года, чтобы не оказаться в ситуации шатдауна, как США год назад. А политические проблемы с назначением нового премьера не решатся.

"Под угрозой находится само будущее институтов Пятой республики", — считает парижский корреспондент Би-би-си Хью Скофилд. Конституция, принятая в 1958 году по инициативе Шарля де Голля, расширила полномочия президента. Эти нормы позволят Макрону в последний год игнорировать важные решения Национального собрания — например, о пенсионной реформе.

Решение Макрона провести досрочные выборы теперь выглядит авантюрой, которая привела к беспрецедентному политическому кризису. В последний раз премьер-министру объявляли вотум недоверия все при том же де Голле. Но тогда президент провел референдум и укрепил свои позиции. Сейчас же выхода из кризиса не видно.

"Новому правительству нужно время, которого у него не будет. Ему нужно большинство, которого у него не будет. Поэтому я ожидаю увидеть еще несколько вотумов недоверия и еще несколько падений правительств", — цитирует Хью Скофилд своего коллегу Николя Бейту из газеты L'Opinion.

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