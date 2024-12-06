Газета Financial Times опубликовала список 25 самых влиятельных женщин мира за 2024 год. В него вошли, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, мэр Парижа Анн Идальго, поп-дива Тейлор Свифт, актриса Эмма Стоун и вдова российского политика Алексея Навального Юлия Навальная.

Участницы списка не ранжированы. "Влияние оказывается многими способами: через политические действия, творческие начинания, технологические прорывы и построение сообщества. Какую бы форму оно ни принимало, оно определяется тем, чего оно достигает — изменением мира, в котором мы живем", — объяснила этот подход главный редактор FT Рула Халаф.

Издание попросило известных женщин написать колонки о каждой из участниц списка. Текст о фон дер Ляйен подготовила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева. "Урсула фон дер Ляйен провела Еврокомиссию через период турбулентности с изяществом и решимостью. [...] Во время ее второго срока ее усилия по углублению единого рынка могут открыть новую эру возможностей для людей и предприятий в Европе", — считает Георгиева. Она призналась, что видит много общего с главой Еврокомиссии: "Мы обе гордые бабушки, посвятившие себя тому, чтобы сделать мир лучше для будущих поколений".

Также в список самых влиятельных женщин мира попала бывшая заместительница фон дер Ляйен, экс-еврокомиссар по цифровому переходу Маргрет Вестагер. "Она была одним из первых политиков в мире, кто принял меры против [цифровых] платформ за подрыв конкуренции, нанесение вреда их пользователям и подавление инноваций — действия, которые изначально вызвали реакцию от скептицизма до презрения. [...] Время во многом доказало ее правоту. Она заслуживает огромной похвалы за формирование десятилетнего разговора о честной конкуренции на цифровых рынках, разговора, который сыграл свою роль в изменении мировой экономики", — пишет в колонке о датском политике глава Федеральной торговой комиссии США Лина Хан.

Среди европейских чиновников в список также попала глава Европейского центробанка Кристин Лагард. "За восемь лет работы в МВФ ей удалось сдержать долговые кризисы в нескольких странах еврозоны и остановить распространение инфекции на остальную часть мировой экономики. Она внедрила программы по стабилизации стран по всему миру с более гибким подходом к фискальной политике, которая защитила наиболее уязвимых", — считает член Палаты лордов Минуш Шафик.

Колонку о Навальной написала общественная деятельница Жанна Немцова. "Юлия — первая женщина, которая стала самым влиятельным лидером российского сопротивления, положив конец десятилетиям мужского доминирования в оппозиции. Сила ее характера и ее способность не сгибаться под давлением делают ее вдохновляющей личностью", — написала дочь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.

В прошлом году в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии FT вошли фон дер Ляйен, первая леди Украины Елена Зеленская, актриса Марго Робби, певица Бейонсе и теннисистка Коко Гауфф.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !