Президент Эстонии Алар Карис, выступая сегодня в Клайпеде (Литва) на мероприятии, посвященном 10-летию терминала сжиженного газа Independence, подчеркнул значение терминала для обеспечения энергетической безопасности всего региона.

"Терминал уже десять лет является симоволом энергетической безопасности Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши", - сказал президент Эстония. В пятницу Литва официально переняла терминал, который прибыл в Клайпеду десять лет назад, и на борту которого развевается сегодня литовский флаг.

Нужно сделать еще больше

По словам президента Кариса, страны Балтии и Польша стали одними из первых стран, которые полностью прекратили импорт энергоносителей из России, однако он подчеркнул, что для обеспечения энергетической безопасности нужно сделать еще больше.

"К сожалению, импорт российского СПГ в Европейский союз в этом году увеличился. Так не должно быть после более чем тысячи дней полномасштабной российской войны в Украине. Необходимо прекратить любую торговлю энергоресурсами между Европейским союзом и Россией", - подчеркнул Карис.

Глава эстонского государства отметил и стратегические проекты регионального сотрудничества, такие как, например, отделение электросетей стран Балтии от российской электросистемы и объединение с Польшей.

"Через 60 дней му подключим наши электрические сети к Центрально-Европейскому энергетическому региону, что укрепит нашу энергетическую независимость. Это важный шаг как для безопасности, так и для нашей экономики", - добавил Карис.

Стратегическое значение

Президент Эстонии подчеркнул и важность железнодорожного проекта Rail Baltic не только для объединения стран Балтии, но и для создания лучшего сообщения с Центральной Европой. "Он обеспечит нашим жителям и предприятиям высокоскоростную связь с Центральной Европой и создаст новые возможности для роста и экспорта", - сказал Карис.

Говоря о вопросах безопасности, глава эстонского государства также подчеркнул важность защиты критической инфраструктуры, имя в виду недавные случаи саботажа на Балтике: "Расположенные в Балтийском море трубопроводы, линии электропередачи и строящиеся морские ветропарки имеют стратегическое значение. Мы должны совместно защищать эту инфраструктуру и отражать любые враждебные действия против нее", - сказал он.

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