На встрече в Брюсселе странам ЕС не удалось согласовать 15-й пакет санкций против России, потому что Латвия и Литва отказались его поддержать. В нем продлевалось действие положения, позволяющего западным компаниям продолжать работать в России, несмотря на существующие санкции, пишет издание Politico.

Изначально этот пункт появился из-за западных компаний, которые хотели бы отказаться от работы в России, но не могут этого сделать по разным причинам. Критики утверждают, что компании злоупотребляют этой лазейкой и используют как политическое прикрытие, отмечает "Politico".

Издание со ссылкой на европейского дипломата пишет, что Европейская комиссия пообещала учесть просьбу Латвии и Литвы о гарантиях прекращения определенных исключений в 16-м пакете санкций.

Следующую попытку обсудить 15-й пакет санкций европейские дипломаты предпримут на встрече министров иностранных дел ЕС 16 декабря.

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