Избранный президент США Дональд Трамп, прибывший в Париж для участия в открытии отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери, 7 декабря был принят президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Спустя некоторое время к их встрече присоединился глава украинского государства Владимир Зеленский.

Международные СМИ опубликовали совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского в резиденции французского президента. Встреча состоялась перед церемонией открытия собора Парижской Богоматери и была непродолжительной. По подсчетам AP, Трамп провел в Елисейском дворце в общей сложности около 90 минут. Участие Зеленского в разговоре длилось 35 минут.

"Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже", - написал по итогам встречи Зеленский.

Визит Дональда Трампа во Францию

Визит во Францию стал первой международной поездкой республиканца после его избрания на второй президентский срок в ноябре. В Париже его приняли с полноценными президентскими почестями, включая массивную красную ковровую дорожку, указывает агентство AP. При этом онлайн-издание Politico отмечает, что Трамп прибыл на встречу с Макроном с опозданием в более чем на 40 минут.

Перед началом беседы с французским лидером Трамп сказал: "Конечно, кажется, что мир сейчас немного сходит с ума. И мы поговорим об этом". Избранный президент Соединенных Штатов подчеркнул также, что у него были "прекрасные отношения" с Макроном во время его первого президентского срока.

Как пишет AP, "Макрон и другие европейские лидеры пытаются завоевать благосклонность Трампа и убедить его продолжать поддержку Украины, защищающейся от российской агрессии. Офис президента Франции ранее уточнял, что темой беседы Макрона и Трампа, кроме войны в Украине, должна стать ситуация на Ближнем Востоке.

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