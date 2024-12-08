Столица сирийского государства Дамаск похоже все-таки оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. Премьер-министр страны заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Около 6 утра по местному времени повстанцы сообщили, что вошли в Дамаск, захватили расположенную возле города тюрьму Сайедная и освободили содержавшихся там заключенных.

Повстанцы назвали это "концом эры несправедливости". На неверифицированных пока видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как люди покидают территорию Сайеднаи. С самого начала гражданской войны в Сирии в 2011 году туда помещали противников режима Башара Асада. Правозащитники заявляли, что за первые пять лет войны здесь в условиях полной секретности было казнено от 5 тыс. до 13 тыс. человек.

CNN со ссылкой на заявление повстанцев сообщает, что они "собираются захватить контроль над зданием радио и телевидения, чтобы транслировать объявление о победе над Асадом".

Единственный официальный комментарий о происходящем в Дамаске дал премьер-министр страны Мухаммад Гази аль-Джалали. Он заявил, что остается у себя дома и готов поддержать преемственность управления после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу Сирии.

Аль-Джалали добавил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по "передаче" власти. В ответ на это лидер повстанцев заявил агентству AFP, что государственные учреждения в Дамаске останутся под контролем премьер-министра до официальной передачи власти.

Местонахождение президента Сирии Башара Асада до сих пор точно неизвестно. Агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сирийских офицеров сообщило, что президент страны Башар Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) не исключил, что частный самолет, вылетевший из аэропорта Дамаска, перевозил именно его.

New York Times пишет, что на неверифицированной фотографии, распространившейся в социальных сетях, изображен экран в международном аэропорту Дамаска с девятью отмененными рейсами. Единственный рейс на табло, который вылетел, направлялся в Москву.

Сразу после этого, по данным SOHR, офицеры сирийской армии были демобилизованы. Сотни военнослужащих сирийской армии и сил безопасности были замечены снимающими военную форму после того, как им сообщили, что они уволены из-за падения режима.

Десятки жителей Дамаска также пытались покинуть страну, однако в столичном аэропорту царил хаос, передавала телекомпания CNN.

На видеокадрах, которые верифицировал телеканал, видно, как они быстро проходят через контрольные пункты безопасности и устремляются к выходам на посадку, пытаясь покинуть страну.

В аэропорту, по-видимому, почти не было персонала, отмечает CNN, а на сайтах, отслеживающих полеты, не было зафиксировано ни одного вылета в ближайшее время. Российское госагентство "РИА Новости" со ссылкой на сирийское радио сообщило, что все сотрудники покинули международный аэропорт Дамаска, его работа полностью прекращена.

При этом другие жители Дамаска начали собираться на площади Омейядов (там расположены важные правительственные учреждения, включая Министерство обороны страны), чтобы отпраздновать свержение режима Башара Асада.

На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, как играет музыка и около десятка человек танцуют вокруг танка, который, по всей видимости, был брошен военными.

При этом в воскресенье утром сирийская армия заявила, что ее силы продолжают военные операции против "террористических групп" в сельской местности Хама, Хомс и Дераа, передает агентство Reuters.

Это заявление было сделано после того, как повстанцы объявили по местному телевидению, что они освободили Дамаск и свергли правительство президента Башара Асада.

Сирийская армия назвала происходящее в стране масштабным заговором и призвала граждан сохранять бдительность в защите стабильности и суверенитета Сирии.

Как продвигалось наступление повстанцев

27 ноября коалиция исламистских группировок во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана в России террористической и запрещена) начала наступление в Сирии на территории, контролируемые правительством Башара Асада.

Спустя два дня они уже вошли в Алеппо и стали постить фотографии взятой ими древней цитадели, которая была неприступной базой войск Асада в 2012–2015 гг.

Вторым крупным городом, который пал после Алеппо, стала Хама.

Сирийская армия поначалу назвала сообщения о том, повстанцы вошли в какой-либо городской район Хамы, не соответствующими действительности. В заявлении говорилось, что военные остаются на окраинах города за "неприступными" оборонительными линиями. Однако уже вскоре армия признала, что город перешел к повстанцам.

После этого повстанцы двинулись на Хомс — стратегически важный город, связывающий Дамаск с территориями на средиземноморском побережье, где живут преимущественно алавиты. Это религиозное меньшинство всегда считалось главной базой поддержки режима Асада.

Одновременно с этим на востоке страны курдские силы объявили, что вошли в крупный город Дейр-Эззор. Правительственные войска, насколько известно, оставили его, чтобы выдвинуться в центр страны. Также сообщается, что курды взяли под свой контроль переходы через границу с Ираком.

Кроме того, SOHR сообщал, в провинции Даръа повстанческие группировки смогли установить контроль над многими военными объектами после "ожесточенных боев" с правительственными войсками.

Город Даръа имеет как стратегическое, так и символическое значение. Он является столицей провинции и находится недалеко от ключевых переходов на границе с Иорданией. Там в 2011 году вспыхнули продемократические протесты, что спровоцировало гражданскую войну, которая идет до сих пор и в которой погибло более полумиллиона человек.

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