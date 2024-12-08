На фоне сообщений о конце режима Башара Асада остается неясным, где сейчас может находиться президент Сирии. Агентство Reuters пишет со ссылкой на источники, что самолет с ним мог потерпеть крушение, другие рассуждают о возможности того, что Ассад попросит об убежище в другой стране.

Reuters сообщает со ссылкой на данные сайта Flightradar, что примерно в то же время, когда стало известно о захвате Дамаска повстанцами, из аэропорта столицы вылетел самолет авиакомпании Syrian Air.

Вначале этот борт направлялся в сторону сирийского приморского региона, где сильны позиции секты алавитов, к которой принадлежит Асад. Однако затем он сделал внезапный разворот и отправился в противоположном направлении, а вскоре исчез с карты, сообщает агентство.

При этом Reuters отмечает, что не может установить, кто именно находился на борту этого самолета.

Некоторые источники говорят, что речь идет о самолете "Ил-76", который, возможно, пытался лететь в направлении российской авиабазы в Латакии.

Как сообщают два сирийских источника, на которых ссылается Reuters, "есть очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с радара".

"Он пропал с радара, возможно, был отключен транспондер, но я думаю, что более вероятно то, что он упал", — цитирует Reuters неназванного собеседника.

Би-би-си не может подтвердить эти данные о судьбе Асада.

Тем временем дипломатический советник главы Объединенных Арабских Эмиратов Авнвар Гаргаш сообщил, что не знает, находится ли Асад в этой стране.

Во время разговора с журналистами в Бахрейге он сказал: "Когда кто-то спрашивает "куда направится Башар Асад?", это, в конце концов, не так уж принципиально для истории. Я не думаю, что это важно".

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