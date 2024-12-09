Александр Лукашенко помиловал 29 политзаключенных, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на его пресс-службу. Это шестое подобное помилование с начала августа.

По данным БелТА, в число помилованных вошли 11 женщин и 18 мужчин. Среди них шесть политзаключенных моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, 15 имеют хронические заболевания.

"Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании. [...] Министерство внутренних дел обеспечит контроль за правопослушным поведением помилованных", — отмечает информагенство.

Это уже шестое подобное групповое помилование в Беларуси с начала августа. Всего за это время на свободу вышли более 200 человек.

По данным правозащитного центра "Весна", после протестов против итогов президентских выборов 2020 года уголовному преследованию подверглись более 5000 человек, около 1200 из них признаны политзаключенными.

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