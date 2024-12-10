Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер сообщил о планах Вены снять вето на расширение Шенгенской зоны. Теперь в нее смогут полностью войти Румыния и Болгария. Свое решение Австрия может официально огласить на встрече министров внутренних дел ЕС, которая пройдет в Брюсселе 12 декабря.

Австрия заблокировала присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, наложив вето на ее расширение, в 2022 году из-за опасений в отношении нелегальной миграции. Изменение позиции австрийского правительства Карнер объяснил "значительным сокращением числа незаконных пересечений границы".

"Если до наложения вето на Шенген у нас было 70 тысяч незаконных пересечений границы в Бургенланде (федеральной земле вдоль границы с Венгрией — прим. Delfi) до октября, то в этом году их число составило 4 тысячи. Без этого вето столь значительного сокращения нелегальных пересечений добиться бы не удалось", — заявил министр.

Шенгенская зона объединяет 29 государств. Входящие в ЕС Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенскому соглашению в марте 2024 года после 13 лет ожидания. Пограничный контроль был отменен для тех, кто пересекает границу по воздуху и морю. Контроль на сухопутных границах сохранился — предполагается, что после отказа Австрии от своего вето и он будет отменен уже с 1 января 2025 года.

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