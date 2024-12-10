Президент Бразилии Лулу да Силва находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Сан-Паулу после того, как перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление госпиталя.

Сообщается, что вечером в понедельник 79-летний политик почувствовал головную боль и был госпитализирован. МРТ выявила внутричерепное кровоизлияние. Врачи провели экстренную операцию, в результате чего гематома была удалена.

В больнице сообщили, что трепанация черепа прошла без осложнений. По словам медиков, да Силва чувствует себя хорошо, но по-прежнему находится под наблюдением специалистов.

Как отмечается в пресс-релизе, кровоизлияние было вызвано "несчастным случаем", произошедшим с политиком в октябре. Тогда да Силва упал и ударился затылком.

Из-за последствий того удара бразильский лидер отменил несколько официальных визитов. В частности, он не участвовал в саммите БРИКС в Казани и не смог сопровождать президента США Джо Байдена во время его поездки в Амазонию. После саммита "Большой двадцатки", проходившего в Рио-де-Жанейро, да Силва не провел пресс-конференцию.

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