Венгрия предложила Украине и России установить "рождественское прекращение огня" и провести масштабный обмен пленными, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях в среду, 11 декабря.

"Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил. Мы сделали все, что могли", - написал Орбан в соцсети "Х".

Так он интерпретировал критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес Орбана за звонок президенту РФ Владимиру Путину.

At the end of the Hungarian EU Presidency, we made new efforts for peace. We proposed a Christmas ceasefire and a large-scale prisoner exchange. It’s sad that President @ZelenskyyUa clearly rejected and ruled this out today. We did what we could! https://t.co/17f4tXJEsc — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2024

Зеленский раскритиковал звонок Орбана Путину

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан хотя бы не будет звонить Асаду в Москву, чтобы послушать его часовые лекции", - написал Зеленский после того, как стало известно о телефонном разговоре Орбана и Путина.

"Совершенно очевидно, что достижение настоящего мира и гарантированной безопасности требует решимости Америки, единства Европы и непоколебимой приверженности всех партнеров целям и принципам Устава ООН", - добавил Зеленский, подчеркнув, что "никто не должен повышать свой личный имидж за счет единства" и "все должны сосредоточиться на общем успехе".

"Не может быть никаких дискуссий о войне, которую Россия ведет против Украины, без Украины", - написал Зеленский, поблагодарив избранного президента США Дональда Трампа "многих европейских лидеров" за работу "над поиском правильных и надежных решений для настоящего мира".

Орбан позвонил Путину из-за Украины

Ранее Москва и Будапешт сообщили о телефонном разговоре лидеров двух стран. "Сегодня утром у меня был часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Это самые опасные недели в войне России и Украины. Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги, чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров", - написал в своих соцсетях Орбан.

"Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", - сообщили в Кремле. Путин же, как указывается на сайте Кремля, "изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины".

Венгрия - одна из немногих стран ЕС, поддерживающих отношения с Кремлем и после начала полномасштабной войны России в Украине. Виктор Орбан многократно выступал против санкций Евросоюза в отношении России и против оказания военной помощи Украине.

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