Президент Зеленский завил, что приглашение в НАТО должно быть направлено всей Украине, но нормы альянса могут быть первоначально применены к территориям, контролируемым Киевом, с последующим распространением на другие районы, если они в конечном итоге будут отвоеваны у России.

"Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но если мы хотим реально закончить войну, мы должны Украину пригласить в НАТО.

Приглашение дается всей территории Украины, в международно признанных границах. А вот действия Альянса могут распространяться на ту часть территории [Украины], которую она контролирует, с будущим расширением", — сказал украинский президент в интервью CBN.

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