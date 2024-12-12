Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в январе, сообщил 11 декабря CBS News со ссылкой на источники, пишет "Медуза".

Источники утверждают, что Трамп пригласил китайского лидера в начале ноября, вскоре после своей победы на выборах президента США. Неясно, принял ли Си Цзиньпин приглашение. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Команда Дональда Трампа обсуждает возможность пригласить на инаугурацию других мировых лидеров, отмечает CBS News. Над приглашением "раздумывает" премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 9 декабря встречался с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, рассказал один из источников.

На инаугурации президентов США обычно приглашают послов и других дипломатов. По данным Государственного департамента США, которые приводит CBS News, с 1874 года ни один иностранный лидер не участвовал в церемонии инаугурации, напоминает "Медуза".

Дональд Трамп во время своего первого президентского срока вел торговую войну с Китаем. После избрания на новый срок Трамп заявил, что готов ввести 10-процентные пошлины на весь китайский импорт. Представители КНР, комментируя угрозы Трампа, заявили, что ни США, ни Китай не выиграют от торговой войны. На фоне угроз Пекин запретил экспортировать в США ряд товаров двойного назначения.

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