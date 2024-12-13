Больше половины депутатов молдавского парламента поддержали введение в стране чрезвычайного положения из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа через Украину.

В Молдове будет введено чрезвычайное положение в связи с угрозой прекращения поставок российского газа. Такое решение в ночь на пятницу, 13 декабря, принял парламент страны. В его поддержку высказались 56 депутатов из 101.

Чрезвычайное положение в Молдове будет введено с 16 декабря на 60 дней. Ожидается, что газ из России прекратит поступать в страну 1 января 2025 года.

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