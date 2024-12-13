Россияне, которые уехали из своей страны после объявления там мобилизации и подали запросы на убежище в Финляндии, начали получать отказы и требования покинуть страну, сообщает издание "Агентство" со ссылкой на финское СМИ Satakieli.

За последние два месяца миграционная служба Финляндии выдала не менее пяти отказов россиянам, покинувшим страну из-за страха отправки на войну в Украину, рассказал представитель Initiative for Resistance and Dialogues Ry Никита Кириллов. Satakieli также упоминает еще два подобных случая.

При этом миграционная служба Финляндии пока не удовлетворила ни одного запроса россиян, обосновывавших просьбу на убежище угрозой мобилизации. Финские власти указывают, что "частичная мобилизация в России завершена, поэтому заявители не находятся в опасности", отметил Кириллов.

Он уточнил, что в принципе в течение нынешнего 2024 года Финляндия предоставляла убежище некоторым россиянам, но положительные решения основывались на политической или профессиональной деятельности заявителей (например, журналистов), а не на угрозе мобилизации.

Отказы в предоставлении убежища для россиян, покинувших страну в связи с мобилизацией, начали выносить с ноября. До этого миграционные органы не сообщали заявителям о ходе рассмотрения их дел, сообщил руководитель юридического отдела "Движения сознательных отказчиков" Артем Клыга.

Проблемы с получением статуса беженца возникают у россиян, дезертировавших из вооруженных сил или уехавших из-за мобилизации, во многих европейских странах, отметил основатель проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин. Хотя есть успешные случаи, например, предоставление политубежища шести дезертирам во Франции, отсутствует единая процедура для таких заявителей в Европе.

Финские власти продолжают аргументировать отказы в убежище завершением мобилизации в России, подчеркнул Клыга.

С весны 2022 года россияне подали около 1000 заявлений на убежище в Финляндии, опасаясь отправки на войну, сообщил Satakieli. В стране остается около 500 заявителей, треть из них еще не прошли первого интервью.

Еще примерно треть нашла иные легальные способы остаться в страны - через учебные или рабочие визы, остальные уехали в другие страны или вернулись в Россию, говорится в публикации.

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