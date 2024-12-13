Официальный представитель американских ВВС подтвердил, что над авиабазой США "Рамштайн" в Германии были замечены дроны неизвестного происхождения, передает агентство Reuters.

База "Рамштайн" активно используется для оказания западной военной поддержки Украине, в том числе на ней регулярно собирается международная рабочая группа по поставкам оружия ВСУ.

Первым о неизвестных дронах над "Рамштайном" сообщил журнал Spiegel, по данным которого беспилотники были также обнаружены над локациями, принадлежащими немецкому оборонному концерну Rheinmetall (в числе прочего он модернизирует и восстанавливает танки для украинской армии), а также концерну BASF.

По словам представителя американских ВВС, полеты дронов не привели к каким-либо последствиям для базы "Рамштайн".

Reuters передает со ссылкой на источник в спецслужбах, что правоохранительные органы Германии не смогли установить, кто был оператором дронов, однако исключили возможность, что ими управляли непрофессионалы.

Как отмечает агентство, в последние месяцы беспилотники также замечали над стратегически важными объектами в Германии, в том числе над терминалом для поставок сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель около Северного моря. Германская прокуратура расследует этот инцидент как возможную "агентурную деятельность с диверсионными целями".

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