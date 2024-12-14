Президент Украины призвал западных союзников беспокоиться о своей безопасности больше, чем о стабильности в Москве после очередного обстрела со стороны армии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад принять меры после очередной атаки российской армии на Украину.

"Каждый раз, когда Россия наносит новые удары по нашей стране, это подчеркивает объективную необходимость: шаги, которые покажут Путину, что его террор не удастся", - заявил он в видеообращении, опубликованном в его соцсетях в пятницу, 13 декабря.

По словам Зеленского, вместо того, чтобы искать пути прекращения войны, Владимир Путин продолжает использовать ракеты. "Однако наши партнеры не должны думать о том, как обеспечить стабильность таких фигур в Москве. Вместо этого они должны сосредоточиться на обеспечении стабильности для себя и для всего мира", - сказал президент Украины.

Комбинированная атака российских войск на Украину 13 декабря

Рано утром 13 декабря российская армия нанесла массированный удар по Украине с применением 94 ракет и около 200 беспилотников. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.

Владимир Зеленский сказал, что ВС РФ пытались перегрузить украинскую систему ПВО, а атака совпала с похолоданием. "Каждая ракета была направлена на энергетическую инфраструктуру, но благодаря точности наших защитников и надежности наших систем ПВО многие жизни были спасены", - заявил украинский лидер.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !