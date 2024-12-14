Американский отставной генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по России и Украине, заявил, что будущий американский лидер закончит войну в течение нескольких месяцев.

Отвечая на вопросы ведущего телеканала Fox, Келлог выразил уверенность в способности Трампа положить конец конфликту.

"Если речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение нескольких месяцев. Потому что единственный человек, который способен это решить, — это Дональд Трамп. И он это сделает", — заявил Келлог. Он не уточнил, как именно Трамп намерен этого добиться.

Ведущий спросил Келлога, не рассматривает ли Трамп возможность пригласить на свою инаугурацию в январе 2025 года президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, чтобы они могли в Вашингтоне провести переговоры о мире.

В ответ Келлог сказал, что поскольку "Трамп играет в трехмерные шахматы", такой вариант развития событий не исключен. "Меня не удивило бы, если бы он сделал что-то вроде этого", — заявил Келлог.

Он также не исключил, что после прихода Трампа к власти он может совершить поездки в Россию и Украину.

До победы на президентских выборах Трамп обещал, что закончит войну в Украине в течение суток, однако не уточнял, каким образом он это сделает.

Оппоненты Трампа заявляли, что он может попытаться склонить Киев к территориальным уступкам или замораживанию конфликта. В прошлом Украина выступала категорически против таких предложений, при этом Россия не намеревается отказываться от попыток аннексировать украинские территории.

Келлог предлагал собственный план мирного урегулирования в Украине, мы подробно рассказывали о нем здесь. Однако пока неизвестно, намерен ли Трамп реализовывать именно эти предложения отставного генерала.

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