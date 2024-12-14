В Иордании прошла встреча министров иностранных дел восьми арабских стран, а также их коллег из США, Турции, ЕС и спецпосланника ООН по Сирии. Участники консультаций призвали к мирной передаче власти в Дамаске.

Несколько арабских государств призвали к мирной передаче власти в Сирии после падения режима Башара Асада.

"В этом процессе должны быть представлены все политические и социальные силы", - говорится в заявлении министров иностранных дел Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, опубликованном в субботу, 14 декабря, по итогам встречи в иорданском городе Акаба, посвященной обсуждению ситуации в Сирии.

Главы МИД восьми стран также призвали к тому, чтобы политический процесс в Сирии проходил при поддержке ООН и Лиги арабских государств и в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН 2015 года, которая предусматривала разработку в Сирии конституции и проведение выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций.

В обращении высказано предостережение от любой этнической или религиозной дискриминации. Призвав к справедливости и равенству для всех людей в Сирии, министры арабских стран выступили за сохранение государственных институтов, чтобы страна "не погрузилась в хаос".

Помимо глав МИД восьми арабских государств, в консультациях в Акабе приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

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