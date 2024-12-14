ВС РФ начали задействовать в операциях "заметное количество" солдат из Северной Кореи - пока только в Курской области, заявил президент Украины.

Есть предварительные данные, что ВС РФ начали задействовать в операциях "заметное количество" солдат из Северной Кореи. Об этом заявил в субботу, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.

"Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области", - указал он. - Пока что только там. Но мы имеем информацию, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны".

Украинский лидер подчеркнул, что Россия фактически втянула в войну еще одну страну, причем "максимально". "Он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем. Именно для этого россияне обучают Северную Корею современной войне", - добавил политик.

По словам Зеленского, Киев будет и в дальнейшем действовать скоординировано с партнерами, чтобы войну остановить - "остановить надежно, гарантированным миром".

Заявление Зеленского в преддверии встречи НАТО

Глава украинского государства анонсировал на следующей неделе диалог в Европе о совместной работе. Политик призвал к продолжению санкций против России, поддержке обороны Украины, инвестициям в общую оборону Европы и сильной дипломатии во имя мира, - "чтобы в следующем году вместе с партнерами мы смогли достичь нашей главной цели".

Как передавало ранее агентство dpa, лидеры ведущих европейских стран-членов НАТО на следующей неделе в Брюсселе обсудят с Зеленским дальнейшую поддержку Киева. На встрече по инициативе генсека НАТО Марка Рютте будут также обсуждаться возможные гарантии безопасности на случай прекращения огня, сообщили источники агентства.

Канцлер Германии Олаф Шольц, а также лидеры Франции, Великобритании, Италии и Польши должны принять участие в переговорах на высшем уровне 18 декабря. Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, также присоединится к дискуссиям.

Одним из вариантов после прекращения огня может стать введение в Украину международных миротворческих сил, указало dpa. Встреча пройдет на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США и опасений, что его администрация может попытаться оказать давление на Украину, чтобы заставить ее вести переговоры с Россией.

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