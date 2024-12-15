В составе России в будущем могут появиться новые регионы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его цитаты со съезда партии "Единая Россия", лидером которой также является Медведев, приводят российские информагентства.

Выступая на съезде, Дмитрий Медведев затронул тему "реализации потенциала" в России территорий ДНР, ЛНР и частей Запорожской и Херсонской областей Украины. По его словам, Россия может использовать опыт такой "интеграции" при включении в состав страны и других "новых регионов" - Медведев не уточнил, каких.

"Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках народной программы, в которую включен раздел "Развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно", - цитирует Медведева "Интерфакс".

Южная Осетия и Приднестровье - непризнанные республики, которых поддерживает Москва

"Близкими" к РФ можно назвать не регионы, но власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Южной Осетии. Россия открыто поддерживает сепаратистские настроения в этих квазигосударственных образованиях, а их лидеры нередко совершают поездки в Москву, где беседуют непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, вскоре после начала войны РФ против Украины власти Южной Осетии в очередной раз открыто заговорили о намерении "присоединиться" к России. Это решение якобы должно быть принято гражданами непризнанной республики на референдуме, однако обсуждение идеи идет "в тесной координации" с Москвой, заявлял в марте 2024 года председатель южноосетинского парламента Алан Алборов.

Подобных заявлений эксперты с опаской ожидали из столицы непризнанной ПМР Тирасполя в феврале 2024 года - перед этим пророссийские сепаратисты из Приднестровья заявили о намерении обратиться в Совет Федерации и Госдуму РФ "с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях давления Молдовы".

В тот же день в МИД РФ сообщили, что Россия рассмотрит обращение "съезда депутатов" непризнанной ПМР о защите Приднестровья, назвав при этом жителей непризнанной республики "нашими соотечественниками".

Похожая ситуация наблюдается в другом регионе Молдовы, который возглавляют пророссийские сепаратисты - Гагаузии. В апреле 2024 года главе региона Евгении Гуцул в Молдове официально предьявили обвинение в систематической переправке денег из России для финансировании деятельности партии "Шор". Деятельность партии ограничена в Молдове, а ее глава, пророссийский олигарх Илан Шор, ранее бежал в РФ и получил российское гражданство.

Абхазия в РФ не стремится

На фоне заявлений властей Южной Осетии в 2022 году власти самопровозглашенной республики Абхазия, которую тоже поддерживает и признает Москва, также прокомментировали вопрос возможного вхождения в состав России. Однако в Сухуми к этой идее отнеслись со скепсисом.

"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - заявил тогда спикер абхазского парламента Валерий Кварчии. "Россия - наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет", - подчеркнул политик.

Позднее отношения РФ с Абхазией ухудшились. Этому поспособствовал отзыв ратификации инвестиционного соглашения самопровозглашенной республики с РФ, который, как выражались аналитики, позволял российскому бизнесу "освоить Абхазию" и не преследовал при этом интересы местных предпринимателей. Соглашение в Абхазии отказались ратифицировать только после масштабных протестов, результатом которых также стала отставка главы этого образования Аслана Бжании.

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