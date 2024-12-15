Полиция Грузии заявила, что расследует смерть 12 человек, тела которых были обнаружены в ресторане горнолыжного курорта села Гудаури.

Тела погибших - 11 иностранцев и одного гражданина Грузии - были обнаружены в спальнях на втором этаже индийского ресторана. Предположительно, погибшие были работниками ресторана.

В полиции полагают, что люди погибли в результате несчастного случая: на телах погибших не обнаружено никаких следов насилия. В полиции утверждают, что в закрытой комнате рядом со спальнями работал генератор, он включился из-за отключения электроэнергии.

Грузинская полиция начала расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !