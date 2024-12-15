В регионе Лапландия два дня подряд обновлялись рекорды самой низкой температуры в Финляндии для нынешней зимы, передает финское издание Yle со ссылкой на сообщение Метеорологического института агентству STT.

В девять часов утра в воскресенье, 15 декабря, на метеостанции Тулппио в Савукоски в регионе Лапландия (север Финляндии) было зафиксировано минус 35,6 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд этой зимы в Савукоски был установлен днем ранее, 14 декабря, и составил –34,4 градуса.

Метеорологический институт выпустил предупреждение о крайне плохих условиях для вождения в Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво. Плохие условия на дорогах наблюдаются также в остальных южных и центральных частях материковой Финляндии.

14 декабря в южных и центральных частях страны произошло несколько десятков съездов с дороги и небольших аварий. Серьезных происшествий удалось избежать.

По прогнозу метеоролога Yle Анне Бористрём, в понедельник, 16 декабря, в Финляндии вновь ожидается снегопад. В Южной и Центральной Финляндии может выпасть до 10 сантиметров снега.

В XXI веке в Финляндии температура ниже минус 42 градусов регистрировалась всего трижды, сообщает эстонский портал Delfi. Прошлой зимой самый сильный мороз был зафиксирован 4 января 2024 года на аэродроме Энонтекиё - тогда температура воздуха составила –43,1 градуса.

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