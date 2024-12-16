На принадлежащем Франции архипелаге Майотта в Индийском океане (эта территория расположена около Коморских островов и примерно в 300 километрах от Мадагаскара) продолжается спасательная операция после удара циклона "Шидо", вызвавшего масштабные разрушения.

Глава местной администрации Франсуа-Ксавье Бьевиль заявил местным СМИ, что число погибших может значительно вырасти, когда властям удастся оценить масштаб разрушений.

Он предупредил, что в результате удара стихии "определенно погибли несколько сотен" человек, однако их может быть и несколько тысяч.

Сейчас сотрудники спасательных служб по-прежнему пытаются добраться до некоторых пострадавших регионов.

Предположительно, удар "Шидо" привел к разрушению целых населенных пунктов. Скорость ветра достигала 225 км в час.

На Майотте живет немало мигрантов без необходимых документов, которые прибыли на французскую территорию в поисках убежища. Предполагается, что именно эти люди пострадали больше всего: многие из них живут в возведенных из подручных средств укрытиях.

Население группы островов Майотта составляет 320 тыс. человек, многие местные жители говорят о недостатке продовольствия, питьевой воды и крыши над головой.

Один из жителей административного центра территории, города Мамудзу, рассказал, что стоит в очереди за помощью. "У нас нет воды уже три дня, так что мы уже не выдерживаем. Пытаемся получить хотя бы немного, чтобы можно было жить, потому что мы не знаем, когда снова дадут воду", — говорит этот человек.

Еще один житель Мамудзу сказал агентству Reuters: "Ощущение такое, что пережил ядерную войну. На моих глазах исчез целый район".

Майотта практически полностью зависит от финансовой помощи Франции, около 75% населения этой территории живет за чертой бедности, каждый третий является безработным.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с "нашими согражданами на Майотте, которые испытали несколько часов ужаса, а некоторые потеряли все, что у них было, расстались с жизнью".

Некоторые спасатели из Франции уже работают на Майотте, однако операция по доставке помощи и сотрудников служб еще продолжается. На территорию должен отправиться министр внутренних дел Франции Бруно Ретайо.

Циклон "Шидо" в воскресенье также ударил по Мозамбику, что привело к разрушениям и отключениям электричества в нескольких регионах.

Официальный сайт французского туристического агентства сообщает, что архипелаг Майотта — это "пример невероятного разнообразия флоры и фауны, идеальное место для любителей исследовать морские глубины".

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