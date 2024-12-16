Гаага уравняла Нетаньяху с Путиным? Двойные стандарты для Палестины и Украины

Российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху — единственные в мире лидеры государств, которые должны быть арестованы по ордеру Международного уголовного суда в любой из 125 стран, признающих юрисдикцию МУС. Но власти ряда европейских государств, которые приветствовали ордер на арест Путина, заявили, что не станут арестовывать Нетаньяху. Би-би-си разбиралась, уравнял ли суд Израиль с ХАМАС, вправе ли государства-участники МУС не исполнять его решения и как "двойные стандарты" отразятся на расследовании военных преступлений в Украине и секторе Газа?

Новость о выдаче МУС ордера на арест Нетаньяху вызвала резко противоположные реакции в мире — одни политики обвиняют суд в антисемитизме, поддержке терроризма, уравнивании демократического государства с террористической группировкой и "государством-агрессором Россией", другие приветствуют "смелое решение" расследовать преступления вне зависимости от того, кто их совершил.

В России же сразу после этого создали дополнительные риски для иностранных должностных лиц и сотрудников МУС. Госдума 11 декабря приняла в первом чтении проект новой статьи Уголовного кодекса: теперь участие на территории страны в расследовании МУС преступлений в Украине — от допросов российских граждан в интернете до попыток "выманить россиян для последующего ареста за рубеж" — будет грозить иностранцам пятилетним сроком колонии или более жестким обвинением в шпионаже. Для россиян такая статья в УК существует уже почти два года.

Нетаньяху стал четвертым в истории действующим лидером государства, которого решил арестовать МУС. В 2022 году суд выдал ордер на арест Путина, в 2011-м — ливийского лидера Муаммара Каддафи (который через три месяца был убит, дело закрыто), а в 2009-м — на арест президента Судана Омара Аль-Башира (после выдачи ордера потерял власть).

Ордеры на арест и обвинения, в связи с которыми они выданы, МУС может засекречивать или сообщать об этом по своему усмотрению. В ноябре суд одновременно сообщил о решении арестовать Нетаньяху, а также экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта и одного из руководителей ХАМАС Мохаммеда Дейфа, чью гибель в результате авиаудара в Газе, о которой 1 августа сообщал Израиль, так и не подтвердили другие источники.

Нетаньяху заявлял, что ходатайство прокурора о его аресте "подрывает право демократии на самооборону", а после выдачи ордера назвал решение суда "антисемитским". Израиль не член МУС и уже направил туда возражения против выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. Они пока не рассмотрены.

В СМИ и соцсетях часто высказывается мнение, что МУС решением по Нетаньяху фактически выдал ордер "на арест Израиля". В США обсуждают введение санкций за это решение против самого МУС, участником которого Вашингтон тоже не является.

Однако главная интрига заключается в неожиданных заявлениях властей Франции, Италии и даже Нидерландов, где расположен Международный уголовный суд, о том, что Нетаньяху может их посетить, не опасаясь ареста.

Би-би-си поговорила с юристами-международниками Глебом Богушем из университета Кельна и Сергеем Васильевым из Открытого университета Нидерландов о том, что означает ордер на арест Нетаньяху с точки зрения международного права и как реакция на него в мире может повлиять на мирный процесс как на палестинских территориях, так и в Украине.

Израиль не признает юрисдикцию МУС. Откуда она взялась у суда?

Палестина, чью государственность признают 147 из 193 государств-членов ООН — участница Римского статута (договора о создании МУС), а суд вправе рассматривать дела о преступлениях на территории Палестины, либо ее гражданами в любой точке мира, в том числе в Израиле. Это подтвердили судьи МУС по запросу прокурора в 2021 году. После этого прокурор — тогда этот пост занимала гамбийский юрист Фату Бенсуда — начала расследование "ситуации в Палестине".

Признания Израилем юрисдикции (полномочий расследовать и судить за преступления) МУС на палестинских территориях для этого не требуется. В свою очередь, юрисдикция в отношении захвата заложников и других преступлений, совершенных боевиками ХАМАС, основана на том, что их, предположительно, совершили палестинцы.

Комиссия экспертов, специально созданная прокурором МУС, тоже согласилась, что можно выдавать ордера по палестинской ситуации. В комиссию входил, например, переживший Холокост израильский и американский юрист Теодор Мерон — бывший советник МИД Израиля и председатель Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии. "Мерон, специалист по международному гуманитарному праву, еще в 1967 году в своем секретном меморандуме, адресованному премьер-министру Израиля, высказал мнение о незаконности израильских поселений на оккупированной палестинской территории", — комментирует Глеб Богуш заявления Нетаньяху о "новом антисемитизме" МУС.

Кроме того, возник вопрос об израильско-палестинском мирном соглашении, подписанном в 1995 году (так называемое соглашение "Осло II"). В нем есть условие, что судить израильтян за преступления, совершенные на палестинской территории, должен израильский, а не палестинский суд. Великобритания, благодаря которой в 1948 году появилось государство Израиль, просила МУС уточнить, препятствует ли это соглашение его юрисдикции в отношении Нетаньяху и Галанта.

В суд поступило более 60 заключений от государств, организаций и ученых. Мнения разделились. В пользу юрисдикции МУС высказался канадский профессор Уильям Шабас (тоже потомок жертв Холокоста) — он выступил против "колониального видения" ситуации и предложил добавить в ордер на арест израильских руководителей обвинения в геноциде и апартеиде. Сама Великобритания, где в тот момент сменилось правительство, свою позицию так и не представила. Некоторые государства, например Германия, настаивали, что у Израиля есть функционирующая судебная система и нужно подождать, пока он сам разберется — тем более пока не рассеялся "дым войны".

Но МУС в итоге подтвердил свою юрисдикцию.

По правилам Римского статута, если бы дела о преступлениях на палестинских территориях в отношении тех же должностных лиц и фактов расследовал сам Израиль, МУС бы не смог вмешаться или должен будет прекратить дело (так называемый принцип комплементарности). Но в Израиле о таких расследованиях и судебных процессах ничего не слышно.

Что конкретно написано в ордерах на арест лидеров Израиля и ХАМАС?

Ордеры выданы под грифом "секретно", их текст не опубликован, а о содержании известно только из пресс-релиза МУС. Это означает, что подозреваемых, которых назвал суд, в деле о преступлениях на палестинских территориях может быть больше. Судебный процесс при этом возможен только в очном режиме.

В ордере на арест Мохаммеда Дейфа МУС согласился с прокурором, что массовое убийство мирных граждан Израиля 7 октября 2023 года — это истребление, то есть преступление против человечности.

По Римскому статуту "истреблением" также считается умышленное лишение доступа к пище и лекарствам в рамках массового уничтожения части населения. Если прямой цели умерщвления людей нет, "использование голода" как способа ведения войны путем лишения жителей предметов первой необходимости и создания препятствий для гуманитарной помощи, например, для выдавливания людей с территории — это военное преступление. Именно в нем МУС обвинил Нетаньяху и Галанта.

Суд признал, что как минимум с 8 октября 2023 года до 20 мая 2024 года Израиль лишил гражданское население Газы необходимых для выживания еды, воды, медикаментов, в том числе анестетиков, топлива и электричества. При этом Израиль препятствовал гуманитарным конвоям, а гуманитарную помощь самого Израиля суд считает недостаточной.

Сам Нетаньяху в своих заявлениях связывал приостановку поставок предметов первой необходимости и гуманитарной помощи с целями войны, отметил МУС. Ввести полную блокаду сектора Газа прямо обещал после нападения ХАМАС на Израиль и министр обороны Галант, которого Нетаньяху за две недели до выдачи ордеров МУС отправил в отставку. При этом Галант считался одним из умеренных голосов в правительстве Израиля, где сейчас доминируют ультраправые.

В ордерах также говорится об ответственности каждого фигуранта за другие преступления. Дейфу вменяют захват и продолжающееся удержание заложников и бесчеловечное обращение с ними, включая сексуализированое насилие. Нетаньяху и Галант, по мнению МУС, должны отвечать за убийства, преследования и как минимум два преднамеренных нападения израильской армии на гражданских палестинцев, которые власти Израиля не предотвратили, не пресекли и не расследовали. О каких конкретно случаях идет речь в ордере, МУС пока не раскрыл. Это могли быть, например, удары по лагерям беженцев.

Для ордера в условиях огромного политического давления судьи выбрали обвинения, по которым есть наиболее надежная доказательная база, говорит Богуш. Васильев отмечает, что по той же логике ордер на арест Путина выдан только в связи с депортацией украинских детей.

Но это не значит, что со временем в деле не будет других обвинений.

А что с аргументами Израиля о самообороне?

Многие израильтяне считают, что оккупация Палестины не была незаконной — в отличие, например, от аннексии Россией Крыма. Действительно, в Палестине было и вооруженное сопротивление и несколько конфликтов, в которых другие государства — Египет и Иордания — пытались оккупировать палестинские территории. Поэтому Израиль утверждает, что занял их в рамках самообороны. Но это не имеет значения в отношении ордера, выданного на арест Нетаньяху. То, в чем его обвиняют, было бы тяжкими международными преступлениями даже в случае самообороны, если бы территории принадлежали Израилю.

Легитимная самооборона должна соответствовать параметрам необходимости и пропорциональности, и обороняющаяся сторона не может нарушать международное гуманитарное право. А ответом на сопротивление оккупации, которое ХАМАС ведет преступным способом, с прямым умыслом на массовое убийство мирных израильтян, стало совершение израильской стороной других преступлений с огромным количеством гражданских жертв в секторе Газа.

То, что ХАМАС использует население Газы как "живой щит", само по себе может рассматриваться как военное преступление. Но это не превращает всю территорию Газы в легитимную цель — а факты участия гражданских лиц в террористической деятельности не делают всех палестинцев пособниками террористов.

"Риторика властей Израиля об отсутствии "невинных" гражданских в Газе фактически оправдывает наказание тех, кто лично преступление не совершал. Такое "коллективное наказание" запрещено Женевскими конвенциями и так же, как меры запугивания и террор, является военным преступлением", — говорит Богуш.

При этом Израиль с 1967 года несет ответственность за защиту населения палестинских территорий как держава, оккупирующая их часть. То, что блокада и фактическая аннексия палестинских территорий незаконны, а контроль Израиля над Газой — это оккупация, в июле 2024 года установил в консультативном заключении по запросу Генеральной ассамблеи ООН другой суд — Международный суд ООН. Этот суд рассматривает споры между государствами — в том числе иск Южной Африки против Израиля о предполагаемом геноциде.

В ордерах МУС о геноциде ничего не говорится, но 5 декабря правозащитная организация Amnesty International в докладе "Вы чувствуете себя недочеловеком" призвала прокурора МУС добавить в список расследуемых преступлений предполагаемый геноцид в Газе. Авторы доклада ссылаются на заявления высокопоставленных должностных лиц Израиля и аудиозаписи, на которых израильские солдаты призывают "стереть" Газу или сделать ее непригодной для жизни, а также прославляют разрушение палестинских домов, мечетей, школ и университетов.

В докладе говорится, что Израиль приказами об "эвакуации" переместил почти 1,9 млн палестинцев, 90% населения Газы, в постоянно сокращающиеся, небезопасные участки земли, в бесчеловечных условиях. "Эти многочисленные волны принудительного перемещения оставили многих безработными и глубоко травмированными, особенно с учетом того, что около 70% жителей Газы являются беженцами или потомками беженцев, чьи города и деревни подверглись этнической чистке Израилем во время Накбы [палестинской катастрофы] 1948 года".

Есть ли у Нетаньяху и Путина иммунитет и используют ли США и страны Европы двойные стандарты?

МИД Франции заявил, что МУС не может требовать ареста и выдачи Нетаньяху, поскольку Израиль не является участником МУС, и это обеспечивает его министрам иммунитет. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также предупредил, что "арест Нетаньяху неосуществим, по крайней мере, до тех пор, пока он является премьер-министром". А премьер Нидерландов — где находится сам МУС — Дик Схоф и вовсе заверил, что "существуют возможные сценарии, в том числе в рамках международного права", по которым Нетаньяху может спокойно посетить Нидерланды.

Эти заявления расходятся с поддержкой теми же странами ордеров на арест Владимира Путина — и такой явный пример двойных стандартов подрывает авторитет МУС и веру в международное правосудие.

Последнее слово в вопросе об аресте Нетаньяху, однако, остается за судами стран-участниц МУС. Так было в 2015 году в Южной Африке — когда стало известно о приезде тогдашнего президента Судана Аль-Башира, на арест которого МУС выдал ордер, напоминает в разговоре с Би-би-си Сергей Васильев. Правозащитники подали иск в местный суд, который постановил его арестовать.

Но власти Южной Африки обеспечили Аль-Баширу побег — срочный вылет с военного аэродрома. Путин в конце августа 2023 года на саммит БРИКС в Южную Африку собирался, но не поехал. В самой Франции с 2023 года действует судебный ордер на арест теперь уже бывшего сирийского президента Башара Асада. То есть судебная власть страны считает, что Франция может арестовывать действующих глав государств.

В МИД Германии заявили, что ордеры на арест Путина и Нетаньяху уравнивать нельзя. Во-первых, потому, что Россия напала на Украину, а Израиль сам стал жертвой нападения ХАМАС. А во-вторых, в России, в отличие от Израиля, нет собственной демократической судебной системы, которая якобы может сама разобраться со своими военными преступниками. Хотя в секторе Газа гражданских жертв намного больше, чем в Украине, и расследования этих преступлений не проводит ни Россия, ни Израиль.

США не участвуют в Римском статуте и исполнять решения МУС не обязаны — но там заявляют, что Израиль действует законно, и угрожают ввести санкции против сотрудников суда, хотя до этого громко приветствовали ордер на арест Путина. Вновь избранный президент Дональд Трамп по время своего первого президентского срока уже вводил санкции против тогдашнего прокурора МУС Фату Бенсуды и ее подчиненных за расследование преступлений военнослужащих США в Афганистане. Тогда же США признали законной аннексию Израилем сирийских Голанских высот.

Ситуация на палестинских территориях стала тестом — действительно ли государства выступают за международное право или просто разбираются с врагом западного мира Владимиром Путиным. У украинских властей сейчас есть серьезные основания опасаться за целостность мирового правопорядка, на который они надеялись. "Если Франция утверждает, что у Нетаньяху есть иммунитет, можно представить и Путина сидящим с ним где-нибудь на террасе в Париже и потягивающим хорошее вино", — иронизирует Васильев.

МУС уже передал на рассмотрение Ассамблеи стран-участниц Римского статута вопрос об отказе Монголии арестовать Путина во время его визита в эту страну. Досудебная палата МУС признала это нарушением Статута. Монголия же ссылается на то, что у государств по этому поводу разные позиции. Это "нож в спину" международному правосудию, говорят юристы.

"Запад все больше себя дискредитирует. Страны глобального Юга, не являющиеся пророссийскими, не поддерживают усилия Запада в поддержку Украины, наблюдая, как часть западного мира ведет себя в отношении Палестины, где, условно говоря, происходит "ежедневный Беслан". Когда их призывают осудить Монголию за отказ арестовать Путина или присоединиться к санкциям против России, что им не очень выгодно, они могут просто посмеяться", — отмечает Богуш.

МУС выдал ордеры на "арест" Израиля и России?

Власти Израиля обвиняют МУС в антисемитской и антиизраильской политике из-за расследования и выдачи ордера на арест Нетаньяху — точно так же, как власти России обвиняют его в русофобской и антироссийской политике в связи с ордером на арест Путина. Хотя уголовную ответственность за международные преступления несут вовсе не государства и народы, а конкретные люди. А многие евреи (в том числе потомки и выжившие в Холокосте жертвы) не согласны с действиями правительства Нетаньяху в секторе Газа, как и многие россияне (в том числе ветераны Великой Отечественной войны и блокадники) — с войной, развязанной Путиным в Украине.

В России массово сажают на огромные сроки оппозиционеров и простых россиян по обвинениям в госизмене и политическим уголовным статьям. А за содействие исполнению ордеров МУС на арест Путина и других российских должностных лиц и военных можно получить до 5 лет колонии.

В Израиле протесты не запрещены — тысячи людей открыто обвиняют Нетаньяху в том, что правительство делает недостаточно для заключения сделки с ХАМАС об освобождении заложников. Но, например, издание Haaretz сообщило о запрете госорганам размещать в нем рекламу — из-за публикаций, которые, по мнению правительства, наносят ущерб его праву на самооборону.

"Для манипулятивных лидеров-популистов очень важно сказать, что обвинения МУС в их адрес являются атакой на государство", — отмечает Сергей Васильев.

Путин и Нетаньяху родились после Второй мировой войны, но оба используют "токсичную манипуляцию памятью", добавил Глеб Богуш. Нетаньяху часто использует в своей риторике тему Холокоста, оба лидера вместе участвовали в акции "Бессмертный полк".

Неправовой аргумент, который активно используют против МУС Израиль и его сторонники — что в Израиле демократия, и нельзя его ставить на один уровень с террористической группировкой ХАМАС. Это тоже политическая манипуляция, говорят юристы. МУС не проводит сравнения террористической группировки с демократическим государством, а сравнивает действия человека с запретами Римского статута.

"Смотрите на луну, а не на палец, указывающий на нее", — резко отреагировала 2 декабря на Ассамблее стран-участниц МУС председатель суда Томоко Акане (Япония) на чрезвычайную, по ее словам ситуацию, в которой оказался МУС. "Миллионы невинных людей являются жертвами невообразимых зверств и преследований", а "суду угрожают драконовскими санкциями, как если бы он был террористической организацией", —возмутилась она, заявив, что угрозы, саботаж и давление на МУС направлены на подрыв его легитимности. Если суд рухнет, предупредила судья, "это будет окончательным падением верховенства права в мире".

Что известно об угрозах МУС и его прокурору?

Перед тем как запросить ордер на арест Нетаньяху в мае, офис прокурора МУС неожиданно опубликовал в аккаунте МУС в соцсети X требование немедленно прекратить "все попытки воспрепятствовать, запугать или ненадлежащим образом повлиять на должностных лиц этого суда".

О ком и о чем идет речь, в сообщении не уточнялось. Но за неделю до этого группа американских сенаторов направила Хану письмо фактически с прямыми угрозами санкций и запрета на въезд прокурору, его сотрудникам и их семьям: "Нацельтесь на Израиль, и мы нацелимся на вас".

Вскоре британская газета Guardian (Великобритания), издание +972 Magazine (позиционирует себя как проект группы палестинских и израильских журналистов) и издание на иврите Local Call опубликовали совместное журналистское расследование. В нем говорилось, что в течение последних почти 10 лет — после начала предварительного расследования палестинского дела — израильские секретные службы проводили кампанию по дискредитации МУС, перехватывали коммуникации офиса прокурора, с целью анализа информации о шагах, которые прокуратура предпримет для расследования.

Журналисты утверждали, что прокурора МУС Фату Бенсуду пытались коррумпировать: тогдашний глава Моссад Йоси Коэн несколько раз лично встречался с ней и пытался предотвратить расследование МУС. В ее квартиру в Гааге двое неизвестных принесли конверт с деньгами и с израильским номером телефона.

Израиль в ответе на запрос журналистов это отрицал. Через неделю после того, как МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, Бенсуда впервые публично подтвердила, что ей и ее семье угрожали, когда она работала над некоторыми из наиболее политически чувствительных дел суда.

Палестинское дело в ее карьере было не единственным — та же прокурор начинала расследовать и пыточные тюрьмы ЦРУ в Афганистане, и события в аннексированном Крыму и Донбассе, после чего Кремль официально отказался ратифицировать Римский статут.

В 2022 году, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, в Нидерландах разоблачили сотрудника российского ГРУ Сергея Черкасова. Он пытался устроиться на работу в прокуратуру МУС под видом стажера из Бразилии. Это произошло почти за год до выдачи МУС ордера на арест Путина.

Как ордер на арест Нетаньяху повлияет на ситуацию в Газе и Украине?

И удержание заложников боевиками ХАМАС, и использование Израилем блокады и голода в Газе продолжаются. Ордеры на арест, у которых мало шансов быть исполненными, направлены в том числе на прекращение и предотвращение этих преступлений — для этого МУС информацию о них и обнародовал. Это попытка остановить преступления, а не просто дождаться приговора через сто лет, говорит Богуш: власть имущим напоминают "побойтесь Бога и Международного уголовного суда".

Та же тактика была принята в отношении ордеров на арест Путина, детского омбудсмена Львовой-Беловой и российских военачальников Сергея Кобылаша, Виктора Соколова, Валерия Герасимова и Сергея Шойгу: тексты ордеров остаются в секрете, но известно, что они выданы. Такие сигналы имеют не только символическое значение, считает Васильев, отмечая, что Львова-Белова после выдачи ордера пыталась как-то оправдаться в интервью, и некоторых детей стали возвращать из России в Украину.

Кроме того, говорит Богуш, из подозрения в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на палестинских территориях логически вытекает, что лидеры других государств, которые оказывают поддержку как ХАМАС, так и Израилю — поставкой оружия или финансированием, — могут фактически оказаться пособниками преступлений. Отвечать за это могут и государства — например, Никарагуа уже утверждает в Международном суде ООН, что Германия содействует геноциду палестинцев, поставляя вооружение Израилю.

Вопрос о влиянии ордера на мирный процесс — это классическая дилемма "Правосудие или мир?" и часто это шантаж со стороны предполагаемых международных преступников. Юристы уверены, что без осуществления в их отношении правосудия не будет устойчивого долговременного мира ни в Израиле, ни в Украине, а пострадавшие часто заинтересованы в правосудии больше, чем государство.

Международное правосудие должно выводить из легитимной политики тех, кто достигает своих политических целей путем совершения преступлений против гражданского населения. И задача государств-участниц МУС — чтобы эти лица не получали дополнительную безнаказанность в виде иммунитета. Против Нетаньяху в Израиле уже идут процессы по коррупционным делам, и в целом он, как и Путин, политически зависит от войны, когда коней на переправе не меняют, отмечают собеседники Би-би-си.

"По историческому опыту полнейшая чушь предполагать, что лидеры демократического государства не способны совершать международное преступление. Напротив, риск такой присутствует везде. Но при демократии есть сменяемость власти — и шанс на привлечение к суду", — подчеркивает Васильев.

Но уже сейчас важно, чтобы государства арестовывали хотя бы "мелких рыб", ордеры на арест которых засекречены, считает Богуш. Так арестовали в Париже центральноафриканского футбольного функционера, и МУС сейчас судит его за преступления в ЦАР. "Если ни одного судебного процесса по преступлениям в Украине, Израиле и Палестине не начнется, это будет бумажный тигр, и каждый следующий ордер будет восприниматься менее серьезно", — говорит юрист.

Редактор Анастасия Лотарева

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