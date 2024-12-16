Центробанк Сирии в 2018-2019 годах переправил в Москву две тонны наличных денег на сумму около 250 млн долларов, пишет Financial Times со ссылкой на данные российского таможенного агрегатора Import Genius.

"Необычные переводы из Дамаска подчеркивают, что Россия, важный союзник [свергнутого президента Башара] Асада, оказавший ему военную поддержку для продления его режима, стала одним из важнейших пунктов назначения для сирийских денег, поскольку западные санкции вытеснили ее из мировой финансовой системы", — пишет FT.

По данным издания, купюры номиналом 100 долларов и 500 евро были ввезены в Россию через московский аэропорт Внуково. Наличные перевозились на самолетах, всего для их транспортировки понадобился 21 рейс.

Эти деньги направлялись в два российских банка, находящиеся в санкционных списках США. Один из них входит в структуры государственной компании "Рособоронэкспорт". До 2018 года эти банки не принимали деньги из Сирии, таможенные агрегаторы также не регистрировали их перевозку.

Источник FT, знакомый с данными Центробанка Сирии, сообщил, что в 2018 году иностранные резервы страны были "почти на нуле". Из-за санкций, введенных против Дамаска, ведомство было вынуждено проводить платежи наличными. Так страна платила Москве за поставки пшеницы, услуги по печатанию денег и "оборонные" расходы.

Газета напоминает, что переводы в Москву осуществлялись в период, "когда сирийский диктатор был в долгах перед Кремлем за военную поддержку, а его родственники тайно покупали активы в России". Как несколько лет назад выяснила FT, с 2013 года родственники Асада приобрели не менее 20 объектов недвижимости в Москве, в том числе квартиры в комплексе небоскребов "Москва Сити".

8 декабря Асад покинул Сирию на фоне успешного наступления антиправительственных группировок на Дамаск. По данным Bloomberg, свергнутому сирийскому президенту помогли бежать российские спецслужбы. Президент РФ Владимир Путин предоставил убежище Асаду и его семье.

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