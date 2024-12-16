Избранный президент Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с президентами России и Украины способы прекращения войны.

"Мы будем говорить с президентом Путиным, с президентом Зеленским и их представителями", — сказал он на пресс-конференции в своей резиденции во Флориде, добавив, что видел ужасающие кадры смерти и разрушений в Украине, и "это должно прекратиться".

Во время пресс-конференции Трампа спросили, не пригласил ли он на свою инаугурацию Зеленского. Трамп ответил, что его не приглашал, "но он может приехать, если хочет".

Ранее стало известно, что Трамп пригласил на церемонию китайского лидера Си Цзиньпина, однако, по данным американских СМИ, тот, вероятнее всего, на нее не приедет. Как мы недавно объясняли, иностранные лидеры ранее никогда не присутствовали на инаугурациях президентов США.

В понедельник Трамп вновь не стал вдаваться в детали своего мирного плана в отношении российско-украинской войны и не дал прямого ответа на уточняющий вопрос о том, считает ли он, что Украина должна уступить часть территории России.

По словам Трампа, большая часть спорной территории превратилась в руины, и на ее восстановление потребуется столетие.

"Есть города, в которых нет ни одного уцелевшего здания", — сказал он.

Трамп неоднократно обещал завершить войну, однако до сих пор не рассказал, как именно намерен это сделать.

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