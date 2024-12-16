Министр иностранных дел Маргус Цахкна в понедельник принял участие во встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, на которой обсуждалась агрессия России против Украины, а также ситуация в Грузии, на Ближнем Востоке и в Беларуси.

Обсуждая продолжающуюся агрессию России в Украине, Цахкна заявил, что для укрепления позиций Украины необходимо значительно усилить военную помощь Украине и давление на Россию.

"У всех нас впереди праздники, и все мы хотим провести их в мире со своими семьями и близкими. Украинцы, однако, проводят их в окопах, под постоянными обстрелами и с перебоями в подаче электроэнергии, - сказал он. - Мы должны заставить Россию изменить курс, и это в наших силах".

Цахкна приветствовал то, что ЕС в понедельник принял дополнительный, 15-й по счету, пакет санкций против России, но подчеркнул, что этого недостаточно. "Мы можем сделать гораздо больше, чтобы помочь Украине. У ЕС есть средства для этого, и время предоставить их Украине уже давно пришло", - сказал он, имея в виду решения, которые необходимо принять по Европейскому фонду мира и замороженным государственным активам России.

В понедельник также впервые были введены санкции в отношении 19 физических и юридических лиц, которые осуществляют или способствуют гибридной деятельности России против Европейского союза, государства-члена или третьей страны. В частности, речь идет о физических и юридических лицах, связанных с российскими разведывательными службами, гибридными операциями и деятельностью по оказанию влияния.

Кроме того, в режим санкций в отношении Беларуси были добавлены 28 физических и юридических лиц, связанных с нарушениями прав человека и режимом Александра Лукашенко.

Говоря о ситуации в Грузии, Цахкна отметил, что, к сожалению, грузинские власти отвернулись от Европы и демократии.

"Это не воля народа, мы поддерживаем грузинский народ. Насилие, применяемое грузинскими властями против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, неоправданно, неприемлемо, преступно и противоречит правам человека".

"Эстония поддерживает введение ЕС ограничительных мер против тех, кто нарушает права человека в Грузии, и я рассчитываю на то, что мы вместе с ними быстро продвинемся вперед, так как в палате была очень сильная поддержка этих мер", - сказал Цахкна.

Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и события в Сирии. Цахкна отметил, что ситуация динамична, мы находимся только в начале перемен, и уже ясно, что время Асада прошло. "Мы следим за ситуацией, но пока неизвестно, как новые сирийские лидеры начнут строить новую Сирию и как они будут относиться к соседним странам, - сказал он. - Для нас важно, чтобы новое руководство соблюдало права человека, а возможный вклад ЕС в Сирию должен зависеть от вывода российских военных баз".

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