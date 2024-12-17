В Москве взрывом заложенной заранее бомбы убит начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщают российские новостные телеграм-каналы, имеющие источники в силовых структурах.
Позже информацию о погибшем подтвердил Следственный комитет России, пишет телеграм-канал Русской службы Би-би-си.
Вместе с генералом Кирилловым, по сведениям медиа, погиб его помощник.
Возбудили уголовное дело о гибели двух человек.
По имеющейся у российских телеграм-каналов информации, предполагаемый генерал и его помощник были убиты взрывом самодельного устройства, заложенного у выхода из подъезда дома на Рязанском проспекте на востоке Москвы.
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