Министр обороны Литвы Довиле Шакалене во время своего первого официального визита в Берлин в понедельник подписала подтверждение закупки танков Leopard. Как сообщил BNS представитель министра Игнас Гринявичюс, будет закуплено 44 танка.

"На встрече с главой (компании по производству танков - BNS) KNDS мы обсудили возможности промышленности произвести и поставить танки до 2030 года. В ближайшее время мы продолжим разговор в Литве", - сказала министр в комментарии, переданном BNS. Шакалене ранее заявляла, что эта закупка станет новым этапом в модернизации литовской армии.

Литва приняла решение закупить танки в начале 2024 года. Согласно первоначальному соглашению, первая танковая рота должна прибыть в Литву в 2029 году, а полный танковый батальон будет сформирован в 2034 году.

Литва хотела бы ускорить поставки танков, поскольку стремится к 2030 году развить полную мощность национальной дивизии. По оценкам представителей Министерства обороны, при нынешнем финансировании обороны эта цель может быть достигнута только между 2036 и 2040 годами.

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