По данным главкома ВСУ, Россия активно применяет подразделения армии КНДР в Курской области. Александр Сырский заявил, что противник усилил давление на трех направлениях.

Российские войска третьи сутки проводят интенсивные наступательные действия на территории Курской области с целью вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории РФ. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в ходе этого наступления Россия активно применяет подразделения армии Северной Кореи и северокорейские военные "уже понесли большие потери".

Также, по словам Сырского, российские силы значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях. По состоянию на 17 декабря Силы обороны Украины ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров, указал главком ВСУ; "наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях".

Зеленский о военных КНДР в Курской области

Накануне, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть предварительные данные, что ВС РФ начали задействовать в операциях "заметное количество" солдат из Северной Кореи. "Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области, - указал он. - Пока что только там. Но мы имеем информацию, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны".

Солдаты из Северной Кореи на войне РФ против Украины

В октябре Зеленский уже заявлял, что КНДР отправила своих солдат на помощь России. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. По данным Киева, Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США передал, что большинство из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По данным Сеула, Москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военнослужащего, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.

В июне президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно 4-й статье соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !