Вашингтон не был заранее предупрежден о предполагаемой украинской операции, в результате которой погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов (на фото) и его помощник, сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

"США не были заранее осведомлены об операции, и мы не поддерживаем и не позволяем подобные действия", — сказал он.

Источник Украинской службы Би-би-си в Службе безопасности Украины ранее сообщил, что подрыв был операцией спецслужбы, которая считала генерала "военным преступником и абсолютно законной целью".

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