Суд в Авиньоне на юге Франции вынес приговоры по делу Жизель Пелико, чей бывший муж предстал перед судом за то, что в тайне от нее накачивал ее наркотическими препаратами и насиловал, а также приглашал десятки других мужчин насиловать ее.

Доминик Пелико был признан виновным в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения, это максимально возможный срок, предусмотренный законодательством. Ранее Пелико признал свою вину.

Обвинительные приговоры вынесены и остальным обвиняемым, вместе с Пелико судили еще 50 мужчин. Им всем вынесены обвинительные приговоры, они получили от трех до 15 лет тюрьмы.

Дети супругов Пелико считают, что приговоры, вынесенные французским судом по этому делу, были слишком мягкими, сообщил AFP один из членов семьи, попросивший не называть его имени. "Дети разочарованы такими низкими приговорами", — сказал он агентству.

На подачу апелляций суд выделил 10 дней. Адвокат Доминика Пелико Беатрис Заварро после судебного заседания сообщила, что ее клиент еще не принял решение, оспаривать ли приговор.

Мужчина сможет претендовать на условно-досрочное освобождение не раньше, чем после отбытия двух третей срока, сказал, обращаясь к нему, председательствующий судья Роже Арата.

Наблюдатели отмечают, что сроки тюремного заключения для большинства обвиняемых на несколько лет меньше тех, что запрашивало обвинение.

Дело Пелико, который в течение 10 лет пичкал свою жену наркотиками и предлагал незнакомцам изнасиловать ее, активно обсуждалось в прессе по всему миру. Этому немало способствовало необычное и примечательное решение Жизель отказаться от своего права на анонимность и открыть судебный процесс для общественности и СМИ.

"Я хочу, чтобы любая женщина, которая проснется однажды утром без воспоминаний о прошедшей ночи, помнила мои слова, — заявила она. — Чтобы больше ни одна женщина не стала жертвой химического подчинения. Меня принесли в жертву на алтарь порока, и мы должны говорить об этом".

Ее адвокаты также успешно добились показа в суде отснятых видеозаписей, чтобы опровергнуть линию защиты о "случайном изнасиловании", согласно которой мужчины не могли насиловать Жизель, поскольку не знали, что она была без сознания.

Благодаря имеющимся видеозаписям никто из мужчин не смог отрицать, что когда-либо был в доме Пелико. Однако большинство из них решительно оспаривали обвинения в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, которые и повлекли за собой суровые приговоры.

Судя по найденным на компьютере Доминика Пелико файлам, в изнасилованиях принимали участие более 70 мужчин, 51 из них удалось идентифицировать и привлечь к суду (одного судили заочно). Это люди самых разных профессий — пожарные, водители-дальнобойщики, госслужащие.

"Она не хочет, чтобы ее считали иконой", — сказал в интервью Би-би-си накануне оглашения приговора адвокат Жизель Пелико Стефана Бабонно. По его словам, она отказалась от права на анонимность и вынесла дело на всеобщее обозрение отчасти для того, чтобы показать другим женщинам, что "в них есть сила, которую они даже не могут себе представить, и что они должны доверять себе. Это ее послание".

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