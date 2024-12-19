В парламенте частично признанной Абхазии произошла стрельба, пишет со ссылкой на очевидцев российское информагентство "Интерфакс". По его данным, один депутат погиб, еще один ранен в руку.

Сообщается, что выстрелы прозвучали во время заседания парламентского комитета, который обсуждал меры про противодействию майнингу криптовалют. Между депутатами разгорелся спор.

"После словесной перепалки депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия. Депутат Вахтанг Голандзия пытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову", — пишет "Интерфакс".

При этом некоторые издания сообщают, что перестрелка произошла не на самом заседании, а у здания парламента.

И.о. главы абхазского МВД Роберт Киут сообщил журналистам, что Кварчия находится в реанимации, однако угрозы его жизни нет. Харазия скрылся с места стрельбы, в Абхазии объявлен план "Перехват".

Как отмечает The Bell, закон о запрете майнинга в понедельник прошел первое чтение в абхазском парламенте. Инициатива направлена на более рациональное использование электроэнергии — на рубеже ноября и декабря в частично признанной республике подачу электричества серьезно ограничивали.

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