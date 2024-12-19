Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина во время "прямой линии" о неотразимости ракетного комплекса "Орешник" и его предложение устроить "высокотехнологичную дуэль", ударив этой ракетой по Киеву.
"Вы видите с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит, что: "Мы ударим, например, куда-то по Киеву 'Орешником', этой новой ракетой, а они пусть поставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет". И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.
Путин, утверждая, что "Орешник" невозможно сбить, предложил "произвести некий технологический эксперимент, скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века".
"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесём туда удар "Орешником", и посмотрим, что будет", — сказал он.