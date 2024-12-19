"Вы видите с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит, что: "Мы ударим, например, куда-то по Киеву 'Орешником', этой новой ракетой, а они пусть поставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет". И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.