Смена лидеров в Европейском Союзе и НАТО, неопределенность будущих отношений ЕС и США при новом президенте Дональде Трампе, продвижение России в Украине, но одновременно ее бегство из Сирии - на таком геополитическом фоне прошел последний в 2024 году саммит Евросоюза в Брюсселе с участием украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 19 декабря.

Все эти факторы сыграли свою роль: европейцы заметно оживились. Главы государств и правительств активно проводят двусторонние встречи с президентом Украины, а новый генсек НАТО Марк Рютте даже устроил неофициальный ужин для Зеленского и европейских лидеров не в штаб-квартире альянса, а в своей резиденции накануне саммита, чтобы согласовать дальнейшие шаги между Киевом и его союзниками. Как отметили в беседе с DW дипломаты в кулуарах этой встречи, у нынешнего главы НАТО совсем иной стиль общения, чем у его предшественника Йенса Столтенберга, который вряд ли организовал бы мероприятие в таком формате.

"Все эти встречи сейчас - это симптом того, что все мы чувствуем потребность в обсуждении, - пояснил другой источник в дипломатических кругах ЕС. - Дискуссии делают ум каждого из нас острее".

ЕС: Россия не должна победить в войне с Украиной

Ветер перемен коснулся и коммюнике саммита, принятого по итогам дискуссий с Зеленским, а затем, как того требует протокол ЕС, - без президента третьего государства. Конкретно в этом документе сказано: "Россия не должна победить".

Такая фраза в выводах по Украине высшего органа Евросоюза - Европейского совета - присутствует впервые, причем текст был одобрен лидерами всех 27 стран ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Как сообщил DW еще один дипломатический источник, внесению этого предложения в коммюнике предшествовала долгая дискуссия. "Для всех стран Евросоюза эта фраза означает то же, что и "Украина должна победить", но здесь главный посыл заключается в том, чтобы четко употребить слово "Россия": это адресовано главным образом нашим союзникам в США. Вероятно, это более конкретная формулировка для новой администрации, чем "Украина должна победить", - рассказал он.

В Евросоюзе царят решимость и ощущение срочности

Далее в коммюнике заметна не свойственная Брюсселю рефлексия: "Европейский совет пересмотрел проделанную работу по оказанию военной поддержки Украине. Чтобы помочь Украине эффективно защищаться от российской агрессии, Европейский совет призывает к срочному наращиванию усилий". Тема экстренности, неотложности, на которой с начала войны настаивал Киев, почти через три года нашла отражение в директивах руководства ЕС. "Еще во время подготовки к саммиту и до прибытия на него мы четко ощущали новое чувство срочности, решимости и сплоченности среди 27 лидеров", - рассказал один из собеседников DW в дипломатических кругах.

"В зале заседаний царило настроение твердой решимости", - заявил и новый глава Европейского совета Антониу Кошта поздно вечером 19 декабря, проведя свой первый саммит. Председателя хвалили за эффективность и новый подход: больше стратегии, больше действий и меньше дискуссий о формулировках за столом переговоров - все, что можно подготовить заранее, включая коммюнике, согласовывается загодя. Даже саммит ему удалось провести не за два дня, а за один.

Призывы Зеленского отражены в заявлении Евросовета

В преддверии саммита организаторы обещали прислушиваться к нуждам украинцев, чтобы "изменить траекторию" в этой войне, как сказал недавно генсек НАТО. "Мы понимаем, что мы можем сделать - мы на этом пути: это финансовые обязательства, более масштабные военные обязательства и обязательства в области безопасности, более сильный акцент на санкции, - рассказал в процессе подготовки Евросовета высокопоставленный чиновник ЕС. - Саммит будет важным моментом, когда лидеры услышат от президента Зеленского, что, по его мнению, необходимо, чтобы эта поддержка была эффективной. Надеюсь, это послание материализуется в решениях, принятых на этой встрече".

Евросовет распорядился как можно скорее поставить Украине системы ПВО, боеприпасы и ракеты, а также обеспечить необходимую подготовку и оснащение украинских бригад. Упоминание последнего пункта - тоже новшество. Именно на недостаточную подготовку и вооружение бригад, вопреки существующим договоренностям с партнерами, жаловался Владимир Зеленский. "У нас "голые" бригады, неукомплектованные", - посетовал он на пресс-конференции в Брюсселе после совещания с представителями ЕС. По его словам, год назад союзники обещали подготовить и вооружить 12-14 бригад, а получилось только две.

Евросоюз не выполняет свои обязательства по оказанию военной помощи Украине, признал перед началом заседания Евросовета президент Литвы Гитанас Науседа. "Обещаний много, но не так много из них мы выполнили. Европейский фонд мира по-прежнему заблокирован, военная поддержка Украины хороша на словах, но не в реальной жизни, и Зеленский всем об этом говорит, - указал Науседа. - Ситуация сложная, и мы должны быть честны с собой, мы должны прекратить бесчисленные разговоры и стать глобальным стратегическим игроком. И это возможно, если мы будем принимать решения, а не говорить, говорить, говорить".

Кошта пообещал увеличить давление Евросоюза на тех, кто способствует эскалации в войне и поддерживает Россию, а также изучить новые способы увеличения поддержки Украины. По словам Зеленского, ее партнеры на нынешних встречах обязались предоставить несколько из девятнадцати необходимых Украине для защиты энергетических объектов систем ПВО.

Зеленский: Одной лишь европейской помощи не хватит

О чем именно президент Украины говорил с лидерами ЕС и его стран, СМИ на этот раз не узнали: в отличие от предыдущих саммитов, его обращение не было публичным. И все же некоторую откровенность с журналистами Зеленский себе позволил: по его словам, поддержать Украину в этой войне без американской помощи будет очень трудно. "Только вместе США и Европа могут реально остановить Путина и спасти Украину, - сказал он. - Европейских гарантий безопасности будет недостаточно, потому что настоящие гарантии - это НАТО". При этом Зеленский не отказался от других возможных вариантов гарантий безопасности для Украины, например, полученных от отдельных государств, но назвал это решение лишь временным на пути своей страны в альянс.

Прокомментировать мнение Зеленского, что помощи одной Европы в любом случае будет недостаточно, лидеров Европейского Союза на итоговой пресс-конференции журналисты просили дважды. Однако ни Антониу Кошта, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на эти вопросы не ответили. В следующий раз Европейский совет соберется уже в марте, через два месяца после переезда Дональда Трампа в Белый дом.

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