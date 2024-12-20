Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря объявит о дате роспуска бундестага. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном пресс-службой главы ФРГ. Это решение принято по запросу канцлера Олафа Шольца, провалившего голосование о доверии.

Перед тем, как принять решение о роспуске бундестага, Штайнмайер убедился, что в нем "больше нет никаких перспектив для создания стабильного парламентского большинства для федерального правительства".

16 декабря на голосовании о доверии федеральному правительству, которое возглавляет Шольц, 394 депутата германского парламента высказались против. 207 членов бундестага поддержали правительство, еще 116 — воздержались.

Кабинету социал-демократа Шольца отказали в доверии, в том числе, члены крупнейшей оппозиционной фракции – консервативного блока в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), представители вышедшей из состава правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП), а также Левая партия и популисты из "Союза Сары Вагенкнехт" и "Альтернативы для Германии". Депутаты от оставшейся в правительстве "зеленой" партии воздержались при голосовании.

Выступая с заявлением перед голосованием, Шольц подчеркнул, что вопрос о доверии касается не только парламента. "Поэтому вопрос о доверии я сегодня адресую всем избирателям", — указал он. По словам канцлера, речь при этом идет о ключевом вопросе о том, готова ли Германия как сильное государство активно инвестировать в свое будущее. Это такие неотложные инвестиции, как поддержка Украины и укрепление бундесвера, которые не должны осуществляться в ущерб здравоохранению, системе ухода за больными и пожилыми людьми, пенсионному страхованию и коммунальным бюджетам, подчеркнул Шольц.

Действующее правительство лишилось большинства голосов в бундестаге после выхода СвДП из правящей коалиции. 6 ноября Шольц объявил об увольнении министра финансов, председателя "свободных демократов" Кристиана Линднера, после чего почти все его министры-однопартийцы заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из социал-демократов, СвДП и "зеленых", развалилась.

В связи с правительственным кризисом и расколом правящей коалиции выборы в бундестаг, которые согласно плану должны были состояться в конце сентября 2025 года, были перенесены на 23 февраля.

В истории ФРГ канцлеры просили бундестаг о вотуме доверия пять раз. Последний раз это произошло в 2005 году с Герхардом Шрёдером.

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