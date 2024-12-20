Власти Венгрии предоставили политическое убежище депутату и экс-заместителю министра юстиции Польши Марцину Романовскому, которого на родине обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом пишет Politico. Глава польского МИД Радослав Сикорский назвал это решение Будапешта "недружественным шагом" и вызвал венгерского посла в Варшаве.

"Мы считаем, что решение о предоставлении политического убежища Марцину Романовскому, разыскиваемому на основании европейского ордера на арест, является актом, враждебным Республике Польша и противоречащим элементарным принципам, обязательным для государств-членов Евросоюза. [...] Оправдание этого решения предполагаемыми политическими преследованиями является оскорблением граждан и польских властей", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Польши.

Романовский — депутат польского Сейма от правой партии "Право и справедливость" (PiS), в 2019-2023 годах он занимал должность заместителя министра юстиции. Летом парламент лишил политика иммунитета, а в четверг суд в Варшаве выдал европейский ордер на его арест.

После прихода к власти в 2023 году центристская коалиция во главе с новым премьер-министром Дональдом Туском запустила несколько расследований в отношении представителей PiS, ранее занимавших государственные посты и обвиняемых в злоупотреблениях.

Правящая в Венгрии правопопулистская партия "Фидес" — близкий партнер PiS. После избрания Туска премьер-министром отношения между Будапештом и Варшавой заметно испортились.

Комментируя решение венгерских властей о предоставлении убежища Романовскому, Туск сравнил премьер-министра страны Виктора Орбана с Александром Лукашенко. "Я не ожидал, что коррумпированные чиновники, скрывающиеся от правосудия, смогут выбирать между Лукашенко и Орбаном в поисках убежища от правосудия", — заявил он журналистам.

В свою очередь, Романовский вчера обвинил Туска в "незаконной узурпации власти".

Глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш настаивает, что решение Будапешта отвечает международным правовым стандартам. "В деле [Романовского] имеются конкретные доказательства отсутствия справедливого судебного разбирательства, поскольку он был арестован этим летом, несмотря на иммунитет члена Парламентской ассамблеи Совета Европы", — заявил он.

Представители Генеральной прокуратуры Польши отмечали, что это первый случай предоставления политического убежища в ЕС политику из другой страны Евросоюза.

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